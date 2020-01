Kobe Bryant gozó la gloria de los Premio Óscar con Dear Basketball

El mundo del baloncesto se viste de luto ante la muerte de Kobe Bryant. La leyenda de los Lakers falleció la mañana de este domingo 26 de enero de 2020 a los 41 años de edad, en un fatal accidente de helicóptero ocurrido en Calabasas, estado de California, Estados Unidos. La noticia fue dada a conocer por el portal estadounidense TMZ y posteriormente fue confirmada por ESPN.

Kobe Bryant tuvo grandes logros en su vida, uno de estos, cuando recibió en 2018 por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, un Premio Óscar como "Mejor corto animado" por "Querido baloncesto", corto del animador de Disney Glen Keane y del compositor John Williams, basado en una carta que el deportista había escrito en 2015 para anunciar su retiro del baloncesto y en la que declaraba su amor incondicional por este deporte.

"Querido baloncesto" fue realizado con trazos animados, haciendo un recorrido por la vida y trayectoria de Kobe Bryant desde que era un niño que improvisaba balones hechos con calcetines y se conformaba con soñar, con las grandes competencias de la NBA que veía por televisión. En una parte del corto animado, quien fuera uno de los grandes del baloncesto, comentó:

Mi amor por el básquetbol es tan profundo que le di todo de mí: mi mente y mi cuerpo, mi alma y mi espíritu.

"Me enamoré del deporte siendo un niño de seis año y nunca imaginé lo que encontraría al final del tunel, solo me veía a mí mismo tratando de salir de él; no importa lo que venga después, siempre seré ese niño que enrollaba sus calcetines y las lanzaba al cesto de basura: 5 segundos en el reloj; el balón en mis manos. 5... 4... 3... 2... 1...".

Además de su Premio Óscar, Kobe Bryant ganó: