Kobe y Vanessa Bryant su historia de amor

Los Ángeles.- La triste noticia del fallecimiento de Kobe Bryant conmocionó al mundo entero, pero existe una persona a la que le dedicó más de 20 años que ahora llora su partida. Vanessa Laine, viuda del ex basquetbolista ha perdido a su hija y a su esposo con quien tuvo una gran historia de amor que te contaremos ahora.

Desde siempre se ha sabido que el amor del ex jugador a su esposa era interminable, no había momento en la que no compartiera su compañía en redes sociales, mostrando los mejores momentos junto a ella y sus hijos. Vanessa es de origen mexicana, fueron 20 años desde el día en que se conocieron, en el año 2000 cuando apenas tenia 17 y él 20.

Un 20 de noviembre del 2000 fue la fecha exacta cuando la mirada de Kobe captó a la linda chica que trabajaba como bailarina en Tha Eastsidaz de G'd Up. El años pasado apenas el mismo Bryant recordaba en sus redes el momento de aquel día. "En este día, hace 20 años, conocí a mi mejor amiga, mi reina Vanessa. Decidí llevarla a una cita en Disneyland esta noche para celebrar el estilo de la vieja escuela (antes de las cuatro princesas). Te amo mi mamacita por siempre"

Solo 1 año después de haberse conocido, decidieron casarse aunque un poco envuelto en polémica pues se revelaba que Kobe no quería contraer el compromiso que con el tiempo aceptó al no poder dejar de pensar en esa mujer que le había robado el corazón. La boda oficial se dio en la capilla de Saint Edwards, en California.

Todo desde ese momento la pareja vivía un sueño, pero no todo fue así de bien, el momento que pudo acabar con su matrimonio fue por una infidelidad por parte del jugador en aquel entonces pero con el tiempo se pudo sobrellevar la situación y estuvieron juntos hasta el día de hoy.

Después de un tiempo los hijos llegaron, la primera hija fue llamada Natalia, 4 años más tarde Gianna sería la segunda hija del matrimonio, para el 2016 nuevamente anunciaban que serían padres recibiendo a Bianka y para finalizar apenas el año pasado Capri fue la última integrante de la familia.

Desde el momento que se unieron en vida ninguno se ha dejado solo en ningún momento, posaron juntos en la gala de los Oscar cuando Kobe fue galardonado con un premio por su cortometraje Daer Basketball. Como habíamos mencionado el origen de Vanessa es mexicano la convivencia con el territorio azteca fue mayor, comenzó a hablar español, fue amante de las telenovelas mexicanas, todo lo relacionado con México era de emoción para él gracias a su esposa.

Hoy ella se lamenta al saber que no podrá contar con él físicamente nunca más, aunado a esto el dolor como madre al haber perdido a una de sus hijas será un paso difícil de superar. Hoy termina una historia de amor en la tierra pero que muy seguramente continuará en algún otro lado.