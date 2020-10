Koeman arremete contra el VAR: “¿Por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?”

Barcelona, España.- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman se preguntó “¿por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?” después de que Martínez Munuera pitara un dudoso penalti de Lenglet a Sergio Ramos que supuso el segundo gol para los madridistas en el triunfo por 1-3 en el Camp Nou.

El árbitro sancionó con pena máxima, tras revisión del videoarbitraje, un agarrón de Lenglet a Sergio Ramos en el área, que el propio capitán blanco transformó para abrir el camino a la victoria poniendo el 2-1 en el marcador.

Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penalti. El penalti ha sido decisivo en el desenlace del partido”, añadió Koeman.