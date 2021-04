Koeman critica al árbitro por no marcar un penalti a favor del Barcelona

Madrid, España.- Este sábado llegó la polémica al Clásico Español en el Barcelona que perdió por 2-1 ante el Real Madrid en un Clásico que se jugaba mucho más que el partido del orgullo, pues también estaban las aspiraciones por el título.

Tras el partido, Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, criticó una acción dentro del área de Mendy sobre Martin Braithwaite, de la que dijo que fue “un penalti clarísimo”, y confesó que “una vez más” tienen que callarse por la actuación arbitral.

El Real Madrid, con goles en la primera mitad del francés Karim Benzema y el alemán Toni Kroos, ganó al Barcelona, que redujo diferencia en la segunda parte con un tanto del canterano Oscar Mingueza.

“Todo el mundo ha visto el partido y creo que si eres del Barcelona estás caliente y muy descontento por dos decisiones del árbitro. Aún así, primero quiero decir que en la primera parte no hemos estado bien, ni atacando ni defendiendo, y que en la segunda mejoramos”, dijo Koeman, en declaraciones a Movistar +.

El técnico holandés criticó la actuación arbitral y subrayó que solo “pide el árbitro que acierte en decisiones” porque la acción de Mendy con Braithwaite es “penalti”.

Ronald Koeman en su llegada al partido ante el Real Madrid/EFE

“Una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos. Ya he dicho lo que pienso y perfecto. Si no es 2-2, claro. Lo otro es otra cosa. Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado, pero es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti”, dijo Koeman, que preguntó al periodista.

¿Has visto la jugada?, ¿es penalti? Si no quieres mojarte, no te mojas”, manifestó.

Tras la derrota ante el Real Madrid, el Barcelona quedó en el tercera posición con 65 puntos, uno menos que los Merengues y el Atlético de Madrid que marchan como primero y segundo respectivamente.