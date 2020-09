Koeman tras la salida de Suárez, “Parece que soy el malo de la película”

Barcelona, España.- El capitán del Barcelona Lionel Messi está siendo “un ejemplo”, pese a la salida de su amigo Luis Suárez, de la que “parece que soy el malo de la película”, afirmó este sábado el entrenador azulgrana, Ronald Koeman.

“Es normal que un jugador esté un poco triste cuando un amigo suyo se va después de tantos años que han vivido juntos”, concedió Koeman, en la rueda de prensa previa al estreno liguero del Barça el domingo frente al Villarreal en la 3ª jornada del campeonato español.

“Pero, lo más importante para mí es como ha sido Leo en los entrenos y en los partidos. Creo que ha sido un ejemplo para todos en sus entrenos, en su compromiso con club y con el equipo. No tengo ninguna duda sobre Leo en este sentido”, añadió el nuevo técnico azulgrana, que no dudó en referirse a la salida de Luis Suárez.

Parece que he sido el malo de la película y no es así, porque desde el primer día o después de mi llamada con Luis, he demostrado respeto por el jugador y la persona que es”, explicó Koeman.