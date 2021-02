Konnan fue hospitalizado de urgencia, el luchador es portador de Covid-19

San Antonio.- Luego de que hace unas semanas Konnan fue diagnosticado con Covid-19 ahora tuvo que ser ingresado de urgencia a un hospital luego de que la misma enfermedad complicara un problema en sus riñones lo que puso en peligro su vida.

De acuerdo con su historial médico, su riñón fue un trasplante que recibió en el 2007, pero con los años este fue perdiendo funcionalidad pero ahora con el Covid-19 este atacó directamente la zona provocando una reacción negativa en su estado de salud.

Aun con todo eso, en los últimos reportes se ha revelado que Carlos Santiago Espada, que es el nombre real de Konnan ha tenido una mejora pero sigue estando en peligro, todo esto de acuerdo con el periodista Dave Meltzet quien afirma que es todo lo que sabe sobre el estado actual del luchador, sin embargo cree que hay algo más que un no se revela.

Por otra parte uno de los amigos cercanos de Konnan, Hugo Savinovich comentó que tuvo ya una platica con él y le dijo que se sentía débil y que no podía comer, afirma que todo es con permiso de su amigo, quien le pidió que externara su estado de salud actual.

"Me relató que se sentía tan débil que no podía comer. Su esposa lo alimentaba y no reaccionaba. Encontraron algo que no sospechaba y era Covid-19, lo puedo decir porque me dio permiso". Agregó que se siente feliz por la mejora de su amigo y por tenerle la confianza de poder ser él quien cuente como está de salud. "Hoy, agradecido de la vida, Carlos o Konnan, me dijo que no le gusta ser noticia, pero me dio permiso de comunicar que ha reaccionando bien la medicina".

Konnan en compañía de Rey Mysterio uno de sus grandes amigos | Foto: Twitter Konnan

Konnan no ha tenido una buena experiencia con el Covid-19 pues apenas el año pasado la misma enfermedad le quitó la vida a su madre por lo que se vuelve de mucha importancia que él pueda recuperarse totalmente.

Carlos Santiago o Konnan como es mejor conocido inició su carrera en la lucha libre en 1987, pero fue en los años 90's cuando alcanzó el mejor punto en su carrera llegando a conquistar los cuadriláteros de de la Triple A, así como también de marcas en los Estados Unidos.

Fue compañero de Rey Mysterio en su paso por las luchas de Estados Unidos. Tuvo en su camino a grandes peleadores que aportaron gran experiencia a su estilo de lucha como Negro Casas y Súper Astro. Konnan apenas hace unos años estaba involucrado directamente en la lucha como peleador, pero los años han sido fuertes en su cuerpo por lo que tuvo que dejar de participar.