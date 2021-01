Kylian Mbappé ha pedido tiempo para pensar en renovar con el PSG

Al margen del duelo en todo lo alto entre el París Saint Germain, vigente campeón, y el Lille, que se mantiene igual, con ambos empatados al frente de la clasificación tras imponerse al Montepellier y al Stade Rennes, respectivamente, en Francia el ‘culebrón’ es el futuro de Mbappé, que al igual que el brasileño Neymar concluye contrato el 30 de junio de 2022, y que es objeto de todo tipo de seguimiento e información.

Ante las pérdidas económicas previstas por el PSG para esta campaña afectada, como al resto de clubes, por la pandemia se anuncian importantes, y el interés de una posible llegada de Lionel Messi el próximo julio, hacen que el club parisino pudiera desprenderse de una de sus dos grandes estrellas; y del que más se habla es del joven parisino.

A nadie le es ajeno que Kylian Mbappé es el gran deseo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien ya intentó ficharle antes de su pase al PSG. Pese a restarle año y medio de contrato, su valor de traspaso es muy alto, y su ficha también. Y los estragos económicos causados por la pandemia hacen dudar sobre si un club puede afrontar la operación.

Al margen de ello, Kylian Mbappé llevaba unas jornadas dando muestras de cierto desagrado con decisiones técnicas, de ser sustituido por el recién llegado técnico argentino Mauricio Pochettino.

Su cara en los partidos no denotaban alegría y si cierto descontento. Pero el sábado, por fin, sonrió. Anotó dos goles en el triunfo sobre el Montpellier (Neymar, en su partido 100 con el PSG, y el argentino Mauro Icardi hicieron los otros dos) y, lo que es más notorio, al final del partido manifestó estar ‘muy feliz’ en París y no descartó una ampliación del contrato si ve un ‘gran y largo proyecto deportivo’, pero de igual manera también dijo que aun no ha tomado una decisión y que necesita tiempo para pensarlo.

Kylian Mbappé durante un entrenamiento con el PSG/@PSG_inside

Estamos discutiendo con el club para encontrar un proyecto. Lo estoy pensando porque creo que si firmo es para estar mucho tiempo. Estoy muy feliz aquí, siempre he sido muy feliz aquí. La afición, el club, siempre me han ayudado. Por eso ya, siempre estaré agradecido al club. Pero quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar”, comentó Mbappé.

Además, Kylian siente que debe pensar bien si renueva o no para no arrepentirse en el futuro. “Sí, pronto habrá que tomar una decisión, pero estoy en el proceso de pensar. Si tuviera la respuesta hoy, la habría dicho hoy. Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente un reflejo. No quiero firmar un contrato y decir un año después que quiero irme porque no quería firmar el contrato. Si firmo es para quedarme. Y eso merece una reflexión”, concluyó dejando un aire de incertidumbre en los pasillos del PSG.

De momento el Real Madrid se encuentra al marguen de lo que suceda con la novela la resolución de la novela “Mbappé-PSG”, ya que es el equipo más ansioso por saber la resolución para hacer una oferta por el joven francés.