Kylian Mbappé recibe críticas al bajar su rendimiento en la cancha

En los últimos meses, Kylian Mbappé ha generado mucho interés por parte de grandes clubes de Europa, pero en la actual temporada de la Ligue 1, se le ha visto una baja en su rendimiento en comparación a otros años desde que llegó al París Saint Germain (PSG), por lo cual ya está recibiendo algunas críticas.

En este 2021, el delantero jugado todos los minutos (270) con el recien llegado Mauricio Pochettino de entrenador, pero no ha podido marcar gol en estos encueentros.

Es por eso, que este discreto rendimiento del delantero francés no ha pasado desapercibido entre los expertos en Francia.

El exjugador del París Saint Germain (PSG), Jean-Michel Larqué, dio su opinión sobre el momento que en estos días atraviesa el campeón del mundo en Rusia 2018, en declaraciones al medio RMC Sport.

El retirado futbolista se centró en la actuación de la estrella en el juego ante el Olympique Marsella del último miércoles en la definición de la Supercopa, y donde ganó el cuadro capitalino por 2-1.

"Mbappé no puede ser titular en el PSG. Comparado con lo que están haciendo otros jugadores y viendo que Neymar vuelve a su nivel normal, no tiene cabida. Complica todo lo que hace en el campo”, dijo el ex mediocampista de ‘Les Bleus’ entre 1977 y 1979, etapa en la que disputó un total de 22 partidos.

“El fútbol de Mbappé necesita una desintoxicación, está contaminado de gestos innecesarios. Un jugador como él tiene que aprovechar la velocidad extraordinaria que tiene, pero eso ni lo vemos ya”, criticó Larqué sobre la postura de Kylian en los reciente choques con el club galo.

Asimismo, el antiguo seleccionado francés sugirió al DT argentino de PSG que debería actuar ante el notorio bajón del crack francés. “Solo quiere el balón al pie para ridiculizar defensores. Obviamente, con su aceleración, puedes tener éxito, pero también perderá muchos balones. Quiero ver si Pochettino, viendo que sigue así, le quita del once”, mencionó.

POCHETTINO ELOGIA A MBAPPÉ

El entrenador Mauricio Pochettino habló sobre aa situación de Kylian Mbappé, delantero de 22 años que pertenece al PSG en este caso, a quien en una buena forma y está contento en esta primera mitad del mes de enero.

"Estoy muy contento con la implicación y los esfuerzos de Mbappé. Es un jugador de un talento muy grande y creo que nos está dando bastantes cosas en los últimos partidos. Estoy muy contento por todo lo que está aportando y le veo motivado", externó el estratega argentino.

Mbappé hizo su debut el futbol profesional em 2015 en el A.S. Mónaco y en 2017 fue adquirido por el PSG, con un contrato por 180 millones de euros. En sus primeros 44 partidos con el equipo de París anotó 21 goles y repartió 16 asistencias.