Kylian Mbappé y sus palabas al Real Madrid y asegura que será fan en la final de Champions League

Francia.- El futbol europeo vivió una de las situaciones más complicadas este fin de semana y fue saber que Kylian Mbappé no llegaba al Real Madrid luego de todo un año "coqueteando" con la idea y es que al final el francés decidió que era mejor quedarse en el PSG y seguir hasta el 2025 que fue la fecha que ha pactado defender los colores parisinos. Aún todo ello la afición del Real Madrid quedó muy dolida por la noticia pero el mismo Mbappé los reconfortó con algunas palabras.

Horas más tarde de que anunció que se quedaría en el PSG, Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para esclarecer un poco más su decisión y de paso agradecer al Real Madrid y a Florentino Pérez el interés que tuvieron en él pero que cree que su futuro es aún el equipo francés en donde espera seguir ganado más títulos y formarse como jugador para algún día salir y brillar en otros equipos.

"Me gustaría agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino Pérez. Reconozco la suerte y el privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. No me cabe duda de su decepción, está a la altura de mis dudas", se lee. Incluso el francés aprovechando que la final de la Champions League que se jugará el siguiente fin de semana en París, ahí estará apoyándolos, "Seré su primer aficionado en la final de la Champions League, en París, mi casa", se lee.

Kylian Mbappé habla de su decisión de quedarse en el PSG | Foto: Captura

En lo que respecta a la decisión de quedarse apuesta a que en el PSG tiene los medios para alcanzar algunos objetivos personales y profesionales. Agradeció a la afición francesa por apoyarlo y todos su muestras de cariño desde su llegada. "Estoy convencido de que aquí puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene los medios para alcanzar los objetivos. Quiero dar las gracias al presidente Nasser Al-Khelaïfi por su confianza, su escucha y paciencia", agregó el delantero.

Te recomendamos leer

Ahora el Kylian Mbappé de 23 años tiene un largo camino por delante buscando ser el mejor jugador del mundo en los próximos años. Esta decisión aparentemente no le estaría cerrando totalmente su llegada al Real Madrid en futuras campañas pero si será complicado ser aceptado por la afición que ha sido muy clara con su decisión. Por ahora el jugador ha culminado su temporada con el equipo parisino y tendrá alguno días libres antes de poder regresar a la actividad.