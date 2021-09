LAMP: Andrés Iván Meza y Francisco Lugo, las novedades con Tomateros de Culiacán

Este viernes los Tomateros de Culiacán le abrieron la puerta a dos jugadores más, dentro del trabajo de pretemporada rumbo a la 2021-22, en el Estadio Tomateros: el experimentado lanzador Andrés Iván Meza y el jardinero Francisco Lugo.

A su llegada, Meza expresó la armonía que encuentra en sí mismo, camino al reto de conseguir el tricampeonato: “en lo físico, me he estado preparando antes de reportar aquí, para no llegar en cero. ¿Mental? Con toda la actitud de hacer las cosas bien, de aportar algo al equipo”.