LAMP: Charros de Jalisco muestra su gratitud tras ganar el título del torneo

Guadalajara, Jalisco.- Tras decretarse el campeonato, la caseta de los Charros de Jalisco saltó hacia el centro del diamante para festejar la gloria con Roberto Osuna, quien se declaró contento por el título y por cómo se dieron las cosas. “Fue una serie que todo México se merecía, reconozco a Tomateros y muy contento de ganar. Gracias a Dios me fue bien, pude aportar al equipo”, dijo Osuna, quien también se manifestó orgulloso de ganar el título con su hermano, Alex Osuna.

“Muy contento con Dios, es la primera vez que jugamos juntos y poder lograr el campeonato me tiene sin palabras”, señaló. Con respecto a su participación, el sinaloense declaró que pensará un poco, ya que analiza descansar un poco ante las alternativas que tiene de jugar en Estados Unidos.

Otro sinaloense que destacó en la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) fue el culichi Amadeo Zazueta, quien no podía contener su emoción de conseguir su segunda corona invernal.

“Muchos jugadores juegan toda una carrera y no logran ningún campeonato, lo he logrado por segunda ocasión con Charros y estoy muy contento. Contra Tomateros, un equipo que no se cansa, no se raja, pero nosotros pudimos llevar el campeonato. Cuando se abrió el marcador dijimos vamos a jugar buena defensa. Es lo que más queríamos, cualquier deportista desea ponerse la camiseta de México, es lo más bonito que puede pasar".

Por su parte, Ray Padilla, director deportivo de los Charros, también se dio tiempo de dar sus impresiones. “Muy bien, agusto. Contento de una temporada maravillosa. Ya son varios los campeonatos que tiene Vizcarra en la liga y por eso lo hemos sostenido “dijo el ex directivo de Tomateros y que junto a él tenía a Roberto Vizcarra, manager que le ha dado los dos títulos a los jaliscienses.

“Contento, emocionado por esta afición de Guadalajara, que es nueva y ganan su primera final. Fue una gran serie, gran rival; mis respetos para Culiacán. Aquí quien ganó fue la afición. Fuimos mucho de lesiones, peloteros que en ese momento jugaron muy bien, pero tenemos un gran grupo y banca”, señaló el Chapo Vizcarra.

