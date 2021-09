LAMP: Derrick Loop es el primer refuerzo extranjero de los Tomateros de Culiacán

Uno de los brazos zurdos más importantes en el bullpen regresa a los Tomateros de Culiacán. Derrick Loop se convierte en el primer extranjero confirmado que reforzará al equipo guinda en la lucha por el tricampeonato, en la edición 2021-22 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Loop defiende la casaca guinda desde la campaña 2016, y el reto de volver a levantar el cetro de la LAMP, le representa una emoción extra por volver a la casa de la Nación Guinda.

“Es un orgullo regresar con Tomateros, es mi sexta temporada con el equipo, regresé a mi casa, siento como estoy en casa, como Tomateros y Culiacán son mi familia, es una emoción que es difícil de explicar. He estado muy bien, he tenido trabajo todo el año, tener la oportunidad de regresar con Tomateros es increíble”, confesó.



El lanzador viene de un excelente verano con los Olmecas de Tabasco, en 32.2 innings de temporada regular tuvo efectividad de 1.93, ponchó a 34 contrarios y 1.26 WHIP. En la postemporada se convirtió en un brazo fundamental, fue requerido en 8 encuentros, y retiró 7.0 entradas sin permitir carrera, recetando 10 chocolates.

“Tuve un muy buen año de nuevo en verano, obviamente estoy muy agradecido con el apoyo de la directiva, yo hago lo más que puedo para hacer la decisión mi regreso más fácil, y estoy muy emocionado para regresar por un tricampeonato”, dijo.

Loop se ha convertido en un referente en la afición guinda. Foto: Cortesía.

El “Gringolichi” se ha convertido en uno de los extranjeros más queridos por la Nación Guinda, luego de que, a lo largo de cinco campañas, fuera protagonista de momentos importantes que quedaron grabados en la afición, tal es el caso del encuentro 7 de la final contra los Mayos de Navojoa en la 2017-18, y así lo describe:

“Casi perdía el juego con el jonrón de Jesse Castillo, cuando yo entré al dugout en la novena, Benjamín me dijo: ‘Loop tú vas a regresar a la loma cuando empatemos el juego ahorita’, y cuando él me dijo eso yo tenía la confianza que íbamos a empatar el juego, yo entré en la novena, saqué tres out seguidos, ganamos el juego en la entrada 12” … “Ganar mi primer juego en juego 7, después de una serie increíble, el 11 es mi campeonato favorito hasta el momento”, describió.

De por vida con el equipo bicampeón, el pitcher acumula 2.17 de efectividad en 124.2 entradas, disfrutó la gloria de tres campeonatos, y está más que listo para conseguir el cuarto este invierno.