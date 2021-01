LAMP: “Estoy muy agradecido con el premio este”: Sebastián Elizalde

Culiacán.- En las últimas temporadas, Sebastián Elizalde se ha convertido en el pelotero más completo del béisbol mexicano, hecho que coronó esfuerzos el pasado jueves cuando fue nombrado como el Jugador Más Valioso de la edición 2020-2021 de la LAMP, distinción que le subió el ánimo en una nueva final que sostiene con los Tomateros de Culiacán.

“Estoy muy agradecido con el premio este. Ha sido un gran sacrificio y esfuerzo que va desde pretemporada. Me agarró desprevenido, cuando me dijeron sentí muy contento. Mi esposa y yo no lo creíamos, en eso me empezaron a mandar mensajes hasta que confirmé. Agradecido con Dios”, dijo.

Anteriormente, el nativo de Guaymas, Sonora ya había sido nominado a esta distinción, sin embargo, no se le había dado, sin embargo, Elizalde no se decepcionó en esas ocasiones, ya que se logró el objetivo grupal.

“Fueron otras dos que no se pudo ser, pero en las otras ocasiones se dieron los campeonatos. Esta vez estamos enfocados en el bicampeonato, estamos muy contentos”, señaló.

Por último, el “Tano” reconoce que todo esto es fruto del esfuerzo que pone en cada ocasión que le toca ver acción.

“Todo es por el trabajo, el esfuerzo día a día. Sacrificios de llegar temprano al estadio, no convivir con tu familia, el hacer ajustes día a día. Todo se lo debo a los coaches que me ayudaron, a mi familia, que me dan la fuerza de aguantar y en toda la temporada estar consistente”, dijo para finalizar.