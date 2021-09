LAMP: Héctor Velázquez ya entrena con los Yaquis de Cd. Obregón

En el tercer día de pretemporada del Club Yaquis, la novedad fue la incorporación del lanzador cajemense Héctor Velázquez, que de inmediato se integró al staff de pitcheo que lidera en estos momentos Miguel Ángel “Peke” López, coach de bullpen.

Luego de un activo y productivo verano, primero con la sucursal de AAA de los Astros de Houston y posteriormente con Acereros de Monclova, Velázquez busca “Sacarse la espinita” de la temporada pasada y tener un gran torneo con la Tribu obregonense en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

En Triple A estuvo con los Sugar Land Skeeters, donde participó en 14 encuentros, su mayoría como relevo, y culminó con una espectacular efectividad de 1.46 ERA, con récord de una victoria, un salvamento y un descalabro; con 24 innings de labor.

“Afortunadamente tuve un buen verano, primero en la sucursal de Astros y luego con Acereros. Eso me abrió la puerta para ser convocado a los Juegos Olímpicos, aún que lamentablemente ya no pude ir porque me contagié de Covid-19. Después de mi recuperación reporté con Monclova y terminé bien ahí la temporada”, detalló el serpentinero de Ciudad Obregón.

Sobre la desilusión de no haber podido asistir a la justa olímpica de Tokio 2020, Héctor Velázquez lo asumió con madurez y lo tomó como una gran prueba mental y anímica para seguir creciendo como beisbolista.

“Fue un momento complicado porque de la felicidad de estar entrenando en la selección mexicana y saber que vas a representar a tu país en un evento tan importante como lo son unos Juegos Olímpicos, viene la tristeza al saber que sales positivo de Covid-19 y que como consecuencia no vas a poder cumplir tu sueño de niño de ir a unos Juegos Olímpicos, fueron días difíciles pero me enfoqué, me concentré y salí rápido de la enfermedad”, explicó el ‘Cabezón’ Velázquez.

En esta segunda etapa que vive portando los colores de los Yaquis de Obregón, el inicialista de 32 años de edad sabe la responsabilidad de tener buenos resultados y por ello el reportar desde los primeros días al campo de entrenamiento es fundamental para estar al cien por ciento física y mentalmente.

“El año pasado no me tocó participar mucho por una lesión que tuve, me incorporé casi hasta playoffs pero en lo personal me quedé con un amargo sabor de boca porque no estaba al cien por ciento físicamente. Por ese motivo ahora estoy reportando desde temprano para tener un buen entrenamiento. Cuando me preparo, me preparo para ganar y así será desde el primer día de la temporada”, puntualizó.

“Estar en esta organización se ha convertido en algo muy grande e importante, los peloteros de años atrás dejaron una gran historia con un Tricampeonato, así que es una responsabilidad muy grande el portar el uniforme de este equipo, es ganar y punto”, manifestó el ganador de Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston en 2018.