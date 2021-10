LAMP: Venados pierde otra serie

Guasave. Una vez más, el batazo oportuno de los Venados de Mazatlán no llegó y eso lo aprovechó Algodoneros de Guasave para ganar nuevamente, ahora por 5-3 para asegurar la serie.

El mánager de los Rojos, Eddie Díaz, fue expulsado en la quinta entrada por el umpire Daniel Rubio al protestar fuertemente una jugada donde se vio involucrado el jardinero central, Randy Romero, que no pudo atrapar un elevado.

Esa jugada originó que hubiera protesta al considerar los ampáyeres que no sostuvo la bola y fue marcada safe la jugada y no out como a un principio se había señalado.

Hoy será el tercero de la serie y Édgar Torres (2-0) lanzará por Venados contra Luis Miranda (0-2) a las 19:30 horas.

Carreras

Los Venados pegaron primero con dos anotaciones en la apertura del inning uno.

Randy Romero abrió con hit al bosque derecho y anotó con triple al mismo sector de José Augusto Figueroa, que a su vez timbró con elevado de sacrificio de Leo Germán.

Sin embargo, los Algodoneros le dieron la vuelta al marcador en la tercera con rally de cuatro anotaciones ante el zurdo Casey Harman.

Ciro Norzagaray dio hit y anotó con rola a la intermedia de Jesús “Jesse” Castillo. Luego, Johan Ureña, con doblete remolcó tres en los spikes de Forrest Allday, Miguel Guzmán y Castillo.

En la sexta entrada, Leo Germán recibió base por bolas y Luis Jiménez con triple al derecho empujó la tercera carrera de los Rojos. En ese inning no pudieron anotar al tener la casa llena y un out. Ricardo Valenzuela fue ponchado y Edson García elevó al derecho.

En la octava, Algodoneros sumó su quinta carrera con elevado productor de Miguel Guzmán.

Pitcheo

Geno Encina (2-0) abrió y ganó por los Algodoneros con cinco rollos, cinco hits, tres carreras, tres bases y seis ponches. Jesús García, Román Peña Zonta, Miguel Aguilar, Rafael Córdova relevaron y Jeff Kinley (3) salvó.

Por los Venados, Casey Harman (0-3) sucumbió. Laboró cuatro entradas y dos tercios con siete hits, cuatro carreras, dos bases y tres ponches. Ignacio Marrujo, Alejandro Soto, Marco Rivas, Iván Zavala y Matt Gage relevaron.