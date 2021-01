LAMP confía en protocolos seguros para estadios sinaloenses

Sinaloa.- Durante los últimos días, mucho se ha hablado sobre si es necesario que el cierre de estadios de béisbol es prudente ante un posible repunte de contagios de coronavirus. Sin embargo, el alto mando de la Liga ARCO Mexicana del Pacifico, encabezado por Omar Canizales, considera que todo está en optimas condiciones para disfrutar de un gran espectáculo deportivo, claro está, con las medidas necesarias.

“Nosotros estamos en coordinación constante con la autoridad estatal y la autoridad del municipio. Los protocolos que han proporcionado las autoridades han sido extraordinarios, así como el que hicimos nosotros. Nos sentimos protegidos desde el punto de vista robusto del protocolo. Yo ya tuve COVID-19 y no fue en un estadio en donde me contagié. Para nadie es una sorpresa que en Sinaloa se mantuvo el semáforo en control a pesar de tener los estadios abiertos. Nos sentimos responsables para llevar a cabo con el aforo permitido. Sin embargo, apelamos a la sociedad, por si son mayores de edad, no han generado anticuerpos y están en riesgo, los invitamos a que no vallan”, explicó Canizales en conferencia de prensa previa al tercer juego de la serie final entre Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo.

Por su parte, el mandamás del gélido circuito recordó el proceso para la elección de refuerzos para el equipo que representará a México en Mazatlán 2021, en donde ya tiene vistos a peloteros de los equipos que se quedaron en el camino. “En el interior de la liga hacemos trabajo hermético y con respecto a los finalistas, hacemos listas de posibles refuerzos. Cuando cae el último out, se platica con el dueño del equipo, el manager, intercambiamos puntos de vistas y conformamos el equipo. A algunos jugadores de la serie semifinal le pedimos que se mantengan en forma por si son requeridos”, señaló.