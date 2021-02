LMB: Consolidarme en verano es una de mis metas: Ciro Norzagaray

Guasave.- Ciro Norzagaray, uno de los peloteros con que cuenta la organización de Algodoneros de Guasave, declaró en entrevista para Debate que este año estará enfocado en consolidarse como jugador titular en la Liga Mexicana de Beisbol, donde milita con Algodoneros de Unión Laguna.

El jugador de cuadro destacó que si bien el año pasado fue muy irregular a causa de la pandemia del coronavirus, conserva intacta su fe para mejorar en todos los aspectos este 2021 y así no solo jugar todos los días en verano, sino también en invierno.

“Primeramente la meta es hacer un torneo sin lesiones, y sobre todo evitar todo aquello que perjudique mi evolución dentro del terreno de juego”, recalcó.

Rumbo a play off

El pelotero de 26 años de edad indicó que uno de sus principales propósitos para la campaña que se avecina en verano es poder pasar a la postemporada con Unión Laguna y porqué no, pensar hasta en pelear por el campeonato.

“Quiero, sobre todo, mejorar mis números de la temporada pasada, los cuales no los considero malos, pero uno como pelotero tiene siempre en mente ir superando barreras y así irse consolidando, poco a poco en este deporte”, destacó.

El nacido en la Ciudad de México, pero de padres sinaloenses, lamentó no haber podido ser parte de los juegos de play off con Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico, sin embargo, dicha situación lo motiva para trabajar más duro y así encarar más preparado lo que será el próximo torneo invernal.

“En invierno, igual quiero volver a disputar una postemporada, ayudando al equipo en lo que se necesite, y en lo personal buscar más oportunidades con Guasave, estar bien preparado para no defraudar a nadie cuando el mánager me necesite, pues lamentablemente por decisiones ajenas a mí no hubo mucho chance de jugar la temporada anterior”, señaló.

Ciro Norzagaray dijo que trabaja en algunos proyectos personales, en específico de su negocio de comida, además también colabora en una tienda que vende artículos deportivos, esto mientras se va a Torreón a hacer la pretemporada.