LMB: Jesse Castillo revela que su llegada a los Mariachis de Guadalajara solo son rumores

México.- La carrera profesional del "cachanilla" Jesús "Jesse" Castillo ha regresado a los primeros niveles con ese brillante trabajo realizado en estos últimos años tanto en Liga Mexicana del Pacífico como en la Liga Mexicana de Beisbol, este último circuito que está cerca de iniciar pero Castillo aún no tiene un equipo seguro.

En plática para Debate al termino del juego matutino de la jornada inaugural de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota entre los equipos Abarroteros del ejido México y Pascoleros de San Miguel, Castillo informó que "son solo rumores" su llegada a Mariachis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Son solo rumores lo que se ha informado, no hay nada definido todavía, ni con Mariachis de Guadalajara, ni con ninguna otra organización pero esta misma semana debe de quedar ya definido mi futuro en verano", comentó el inicialista de la escuadra del ejido México.

Leer más: Norma Palafox suspendida de Exatlón Estados Unidos por posesión de drogas dentro del reality

Jesse Castillo recibió muy justamente el premio al Jugador Más Valioso de la pasada serie final de la Liga Mexicana del Pacifico con los bicampeones Tomateros de Culiacán después de batear como desesperado en todo el duelo titular, el mismo que cerró con par de jonrones en el último partido, incluyendo el que marcó la diferencia a favor de los guindas para conquistar el cetro.

"Están las pláticas con algunos equipos pero no puedo dar nombres, lo correcto es esperarnos un poco más por respeto a estas organizaciones y a los mismos aficionados", comentó el exitoso pelotero nacido el 3 de marzo de 1983 en la fronteriza ciudad de Mexicali.

Jesse Castillo asegura que solo son rumores su llegada a Guadalajara | Foto: Debate

Equipo con el que inició su participación en la LMP en la campaña de 2006-07, pasando posteriormente a Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán, Mayos de Navojoa y Algodoneros de Guasave en esta edición 2020-2021 con quienes tuvo una explosiva campaña de .293 con 55 imparables en 53 partidos, diez de ellos dobletes, dos triples y nueve jonrones con 41 carreras impulsadas, números que le valieron para ser llamado como refuerzo de los Tomateros de Culiacán.

Leer más: TRES EN BASE: La gran calidad del cañonero “Jesse” Castillo

De su llamado a la Clemente Grijalva, "Jesse" Castillo agradeció a los Abarroteros del ejido México por haberle dado la oportunidad de ser parte de este reconocido circuito.

"Muy contento y muy agradecido con los directivos de este equipo por confiar en mi y darme la oportunidad de jugar esta pelota que siempre la he respetado mucho, yo tengo varios amigos ex profesionales que han jugado aquí, uno de ellos el "Pochas" Orrantia, y me han platicado lo fuerte que está esta liga que hizo algo muy bueno abriendo la puerta a los jugadores profesionales, serán dos domingos los que voy a estar aquí porque el 19 tengo que reportar con el equipo que voy a firmar en verano, siempre he estado al pendiente de la Clemente Grijalva y ahora imagínate lo que siento al estar jugando aquí".

Sobre el premio como Jugador Más Valioso de la más reciente serie final de la LMP, el bajacaliforniano comentó que “muy contento con el accionar que tuvimos en invierno, para mi era muy importante regresar físicamente al cien por ciento y gracias a Dios lo logramos, primero con Guasave y después con Culiacán, estoy muy agradecido y satisfecho con estos logros, de lo mejor que me ha pasado en mi carrera”.