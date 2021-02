LMP: Alejandro Ortiz, jardinero de Algodoneros feliz de su aportación al equipo

Guasave.- Alejandro Ortiz, quien es uno de los jardineros titulares del mánager Óscar Robles, en Algodoneros de Guasave, declaró en una entrevista para Debate el sentirse físicamente listo para asumir el reto de ser bicampeón en Liga Mexicana de Beisbol con Acereros de Monclova.

Unas semanas antes de que terminara la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico, este pelotero sufrió una lesión en una pantorrilla, sin embargo, su recuperación fue todo un éxito y alcanzó a jugar los play off, así que eso no será impedimento para iniciar al 100 por ciento su pretemporada en verano.

“Gracias a Dios no fue nada grave, pero sí me mantuvo algunos juegos fuera, pero en estos momentos puedo decir que me siento al cien por ciento para jugar de nueva cuenta”, aseguró.

El nayarita indicó que en estos momentos está en su casa realizando diferentes trabajos de preparación con el único fin de buscar un lugar en el line up de los Acereros.

“Iré a los entrenamientos con Monclova, que empiezan en abril, y la idea es dejar todo en cada práctica, pues es ahí donde uno se gana el derecho de jugar todos los días”, señaló.

El apodado “Cora” dijo sentirse contento con su desempeño la temporada pasada con los blanquiazules, sin embargo, esperaba pasar a las semifinales, pero sabían que en la postemporada cualquier equipo puede ser complicado, y a ellos les tocó con Tomateros de Culiacán, novena que era favorita no solo para vencerlos, sino para salir campeones de nuevo en la liga.

“Estoy muy contento por lo que aporté este torneo, sabíamos que en play off todo es diferente, sobre todo por ser nuestra primera temporada en esta fase, pero la verdad, en lo personal, sí estoy satisfecho, a pesar de no haber cerrado al cien por ciento la temporada por la lesión”, comentó.

Finalmente, Alejandro Ortiz agradeció a la directiva y al mánager de Algodoneros de Guasave por darle la oportunidad de consolidarse como jugador en la pelota invernal, pues antes de esto no había tenido regularidad, pero ahora todo es diferente para él, gracias al apoyo de Dios y de toda la gente que lo viene apoyando desde sus inicios como beisbolista profesional.