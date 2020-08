LMP: "Aportaré mi experiencia para ayudar a Algodoneros", Jesús Castillo

Guasave.- Jesús “Jesse” Castillo es uno de los peloteros más rentables en el beisbol mexicano, esto gracias a su eficacia para hacer contacto con la pelota, aunado a una defensiva sobria que le permite desempeñarse muy en la primera base, además de ser un pelotero responsable y respetuoso dentro y fuera del terreno de juego, virtudes que seguramente habrá de aprovechar su nuevo equipo en invierno: Algodoneros de Guasave.

La llegada del popular “Jesse” Castillo a la organización blanquiazul viene a agregar esa dosis de experiencia que se necesita en cualquier conjunto, pues el nativo de Mexicali tiene una amplia trayectoria en las ligas más importantes del país y Algodoneros necesita de estas figuras que arropen a sus jóvenes para que crezcan en un circuito tan competitivo.

No hay duda de que la directiva de este club tiene como objetivo hacer un buen papel en esta campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que con esta contratación sin duda apuntalan su base nacional.

Ahora solo faltaría que la directiva busque a los dos jugadores que ocuparán las plazas extranjeras que tiene vacantes, pues el cubano Yadir Drake ya fue oficializado como el primer importado.

¿Cómo se siente luego de saber que jugará esta temporad invernal con Algodoneros de Guasave?

Muy contento, la verdad, por saber esta noticia, estoy a las órdenes de Óscar Robles para trabajar en donde me necesite y también donde pueda aportar algo a la causa, lo cual haré con mucho gusto y profesionalismo, pues ya asumimos el reto.

¿Ya se había usted resignado de que no jugaría este año para Guasave?

Una cosa que yo sí tenía muy segura es que en Navojoa no iba a jugar, y pensaba que si no podía jugar aquí con los Algodoneros, buscaría irme de nuevo este año a otra liga invernal en el caribe, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de formar parte de este gran club, al cual le tengo un inmenso cariño.

¿Físicamente cómo se encuentra despúes de la lesión que lo marginó de jugar el año pasado en la LMP?

No quiero hablar nada de mi lesión, pues eso ya quedó atrás, lo que sí quiero recalcar es que me siento muy bien físicamente y listo para trabajar en cuanto el cuerpo técnico lo diga.

¿Qué le podría aportar usted al plantel de Óscar Robles?

La idea es poder ayudar en el terreno de juego, así como hablar y armar un grupo sólido de peloteros que aporten buenos resultados, además de estar en el mismo canal todos. También trataré de transmitir mi experiencia, pero sobre todo humildad para que el barco vaya por un buen camino.

