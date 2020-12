LMP: Arnold León sigue sin presentarse con los Tomateros de Culiacán

Culiacán.- Momento de incertidumbre se vive actualmente por la ausencia del experimentado lanzador Arnold León con los Tomateros de Culiacán.

El pasado viernes, en conferencia de prensa tras el primer juego de la serie entre guindas y Cañeros de Los Mochis, se le cuestionó a Benjamín Gil sobre la situación del ex Grandes Ligas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, el timonel no abordó mucho sobre el tema, argumentando que la directiva es quien tendría que definir que pasa exactamente.

“Hablaron con él. La verdad yo no hablé con él Para no hacernos más bolas y no soy yo el indicado para responder esa pregunta, tiene que ser la directiva, por que estuviera hablando por otras gentes. Quisiera dar la respuesta, pero no sería lo correcto ni para Arnold, ni para la directiva, porque no sé qué pasó con él”, dijo el manager tijuanense.

Rumores indican que León ya no se encuentra con el equipo por petición de la directiva. A principios de la pretemporada, al culiacanense se le notaba entusiasmado por volver a la lomita, e inclusive se le visualizaba en el staff de pitcheo guinda, sin embargo, todo se detuvo, primero por que presentó COVID-19 y a partir de ahí ya no se le ha visto en el estadio junto con sus compañeros.

León ha subido historias en sus redes sociales entrenando desde casa. El ex lanzador de Atléticos de Oakland y Azulejos de Toronto tiene par de campañas alejado de los diamantes por consecuencia de una lesiones en el hombro y en el codo derecho, inclusive, en el 2019 se sometió a par de cirugías.

Mientras tanto, León no se duerme en sus laureles fuera del béisbol, ya que se encuentra estudiando dirección de la cultura física en el deporte en el ITSON.