LMP: Carlos Garzón ve una nueva oportunidad con Algodoneros de Guasave la siguiente campaña

Guasave.- Carlos Garzón, quien es uno de los receptores de Algodoneros de Guasave, declaró en una entrevista para Debate el llevar como meta tener una gran temporada en Liga Mexicana de Beisbol con Generales de Durango, pues está consiente que de poner buenos números en el verano, eso le daría más posibilidades de ver acción en invierno.

El nativo de Oaxaca agregó que en estos momentos se encuentra en su tierra natal, realizando trabajos de preparación con la finalidad de estar en ritmo para lo que será la pretemporada con Generales.

“La verdad no sé si dependerá de lo que haga con mi equipo del verano, el aspirar a tener mayor participación con Algodoneros, pero confío que este año será muy diferente, pues desde ahorita ya estoy trabajando en para mejorar en todos los aspectos”, aseguró.

Uno de los tantos proyectos que aterrizó este pelotero durante los meses que no jugó en el verano la campaña anterior debido a la pandemia, fue el abrir su propia academia infantil de beisbol, donde se encargaba de desarrollar las habilidades de los peloteritos de su ciudad, sin embargo, por falta de tiempo y espacio tuvo que dejar en pausa de manera indefinida esta escuelita, por lo que ahora se enfoca en otro de su negocios, que consiste en la venta de perfumería para dama y caballero.

“Lamentablemente el proyecto de las clínicas está en pausa porque los espacios acá son reducidos y por el tema de la pandemia no podemos exponer a los muchachos, pero por otra parte me dedico a otros negocios, pero no descuido mi trabajo como beisbolista profesional que soy”, comentó.

En lo que respecta a lo que fue la segunda temporada en Liga Mexicana del Pacífico con el cuadro blanquiazul, reconoció que le hubiera gustado poder jugar en más partidos con su club, luego de haberse preparado arduamente en la pretemporada, pero son decisiones que no pasan por él.

“Considero esta temporada como un año de gran aprendizaje, la verdad es que tuve poca participación, pero le estoy muy agradecido a la organización por tomarme en cuenta para ser parte de este atractivo proyecto que irá tomando mejor forma año tras año”, indicó.

Sobre sus actuaciones, el también jugador de los Generales de Durango expresó que tiene mucho más para dar dentro del terreno de juego, en especial en el renglón ofensivo, por lo que espera que su promedio de bateo y carreras producidas se mejore para este año.

“El nivel está ahí, pero sí me falta trabajar un poco más en el bateo, pero en otros aspectos considero que puedo cumplir, confió. Esperemos que todo salga bien y que la pandemia nos deje jugar en verano para iniciar este nuevo proceso dentro del beisbol que es muy importante para mí”, comentó Carlos Garzón.

Finalmente, el oaxaqueño agradeció a la afición guasavense por siempre apoyarlo cuando estuvo dentro y fuera del parque de pelota, pues ese aliciente siempre será relevante para hacer las cosas mejor cada campaña.