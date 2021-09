LMP: Eddie Díaz perfecciona fundamentos con jugadores de Venados de Mazatlán

El mánager de los Venados de Mazatlán, “El Comandante”, Eddie Díaz, trabajó hoy fuerte en pulir detalles por posición y se prepara para el segundo juego interescuadras, de cara al inicio de la temporada 2021-2022 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Los Rojos cumplieron con el día 12 de pretemporada e iniciaron la jornada desde las 07:40 horas con trabajos extra por grupo, y a las 09:10, el plantel completo saltó al terreno de juego.

Díaz: Todos están bien

“Los muchachos están muy bien, están trabajando fuerte, salen temprano a las 12:20, pero empezamos desde las 07:50 de la mañana con labores extra. Los pítchers están haciendo buenos bullpens, tuvimos un interescuadras y para este viernes agendamos el segundo duelo. Vuelven a lanzar 17 peloteros”, señaló Díaz.

También informó que Francisco Ríos ya tiró un buen bullpen, Iván Zavala y Marco Duarte están trabajando bien.

“Los vamos a llevar poco a poco, no me gusta trabajar por trabajar y tardar largas horas en un estadio. Me gusta laborar por departamento y hacer las cosas bien hechas, aunque se tengan que repetir”, explicó el timonel del equipo rojo.

El estratega compartió que ha tenido pláticas con jugadores de mayor experiencia al interior del plantel para que compartan su experiencia y sabiduría, como lo es el caso de Maxwell León, en busca de concretar un gran equipo y cumplir la misión de la temporada.

Sobre el reciente campeonato de Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol, donde el mánager campeón fue Homar Rojas, quien será coach de banca de Venados, Díaz aseguró que se mantuvo en contacto con su compañero durante la serie final.

“Me mandó un mensaje y agradeció el apoyo, cuando iban 0-3 le marqué y le dije, ‘los milagros existen y los buenos dirigentes se conocen en los momentos grandes. Sé que vas a regresar, asegúrate en ganar los de Yucatán y cuando regreses a tu corral no van a salir vivos’, y así fue. Estoy contento por él, por Ricky (Álvarez) y por Edson (García)”, agregó.

Leer más: Ugás debe exponer ante Stanionis o contra Manny Pacquiao

Lanzadores, en ritmo

Sergio Valenzuela, coach de pitcheo, declaró que a 12 días de trabajo, los lanzadores se encuentran en mejor ritmo.

“Los veo muy bien, ellos van tomando su ritmo, ellos van a exigirse más en el segundo juego. Lucieron bien en el primer juego tirando strikes, que es una de las cosas que tenemos que hacer, aprovechar el estadio y aprovechar la defensa, que eso ha sido clave para ganar partidos en este estadio”, señaló Valenzuela.



Leer más: Napoli del "Chucky" Lozano obtuvo agónico empate ante Leicester City

Mañana viernes, la actividad inicia a las 07:50 horas en territorio Venado con trabajos extra. A las 09:00 horas, los jugadores tendrán su práctica y a las 11:00 iniciará el juego interescuadras.