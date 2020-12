LMP: Edgar Arredondo es firmado por los Diamondbacks de Arizona

Culiacán.- El lanzador Edgar Arredondo recibió un gran regalo de navidad: un nuevo contrato en Estados Unidos con los Diamondbacks de Arizona, pacto que logró gracias al buen año que vive con los Tomateros de Culiacán.

“La noticia me la dieron el 24 en la tarde. Mi represéntate me notificó que me había conseguido trabajo para verano. La meta se cumplió, la finalidad cuando comenzó la pandemia era entrenar para regresar a Estados Unidos, estoy muy contento, pero ahora estoy enfocado en el trabajo y compromiso que tengo aquí con Tomateros de Culiacán”, dijo.

Este contrato con el equipo de Arizona llega en un buen momento para el oriundo de San Pedro Navolato, ya que considera que se encuentra en una etapa más madura comparada a cuando empezó su recorrido en las sucursales de los Rangers de Texas.

Firman a un Edgar Arredondo con mucha madurez, compromiso y sobre todo con hambre de triunfo. No se me dio la oportunidad con los Rangers de Texas, pero no me desmotiva.

Desde que me dieron la noticia que había quedado libre me enfoqué en volver a Estados Unidos”, explicó. Asimismo, el joven de 23 años de edad mantiene foja ganadora en la presente campaña, y aunque ha habido ocasiones en que tuvo salidas titubeantes, él se supo reponer y al final del día entregaba una salida de calidad”.

Mi mentalidad siempre es competir. Tuve innings malos, pero siempre hay que saber reponerse de eso. En este caso, me mantenía largo en el juego, por que es lo que busca un abridor”.

Arredondo debutó en el béisbol profesional en 2013 a la edad de 16 años con los Tigres de Quintana Roo, para posteriormente iniciar su andar en ligas menores de Texas, con quienes llegó hasta clase doble A. A inicios de esta pandemia, fue notificado de que ya no sería parte de la organización texana.

Con respecto al equipo de casa, disputa su quinta campaña y ya puede presumir de un anillo de campeón. En esta edición de la LAMP, tiene marca de 4-1 con una efectividad de 2.74. Por lo pronto, Arredondo tendrá descanso, pero ya está enfocado en su próxima salida de play offs.