LMP: El relevista José Eduardo Luna es la primera elección de Cañeros en el Draft de Jugadores Nacionales

El serpentinero derecho José Luna se convirtió en la primera elección que tuvo este martes la organización Cañeros de Los Mochis en el Draft de Jugadores Nacionales de la Liga Mexicana del Pacifico efectuado en Hermosillo, Sonora.

José Eduardo Luna es un pitcher de relevo de 24 años de edad nacido en Los Mochis y que en esta edición en Liga Mexicana de Verano ya ha demostrado mucho avance en su progreso como pelotero con números de 4-1 en juegos ganados y perdidos, con una efectividad de 3.29 con Rieleros de Aguascalientes.

Para darle lugar en el roster al relevista mochitense, la directiva de Cañeros de Los Mochis tuvo que sacar del roster oficial al histórico Saúl Soto Castro, toda una institución en la organización esmeralda.

La segunda elección fue Jordy Fabricio Arrias (Pitcher derecho), seguido de Edgar Alán Robles (OF), Jorge Enrique Rivera (IF), Luis Enrique Gastélum (PD), Luis Adrián Barrera (OF), Francisco Michel Robles (OF), Manuel Alejandro Urías (Cátcher), Jesús Orantes (Receptor) y José Roberto Castro (OF).

“Estamos contentos con nuestras elecciones ya que son muchachos que nos deberán de ayudar mucho en corto tiempo, que es lo que hemos estado buscando hasta terminar la renovación del equipo”, dijo el ingeniero Joaquín Vega Inzunza, presidente ejecutivo de Cañeros de Los Mochis.

Por su parte, el gerente deportivo Carlos Soto Castro también se dijo complacido con la cosecha obtenida.

“Creo que se cumplió con la meta que buscábamos de tomar elementos que para fortalecer nuestro róster desde la ya próxima campaña, José Luna ha dado el brinco grande como prospecto ya que es un lanzador con mucha madurez que nos ayudará a fortalecer el departamento de relevo”.

Los jugadores que también salieron para dar su lugar a la nueva generación de peloteros, son: Santos Moreno, Enrique Buelna, Brayan Aragón, Amilcar Gómez, Fernando Inzunza, Misael López, José Valenzuela, Audrich Benavides y Luis Alberto Niebla.