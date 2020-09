LMP: Futuras estrellas ya están con Venados en la pretemporada

Mazatlán.- Venados de Mazatlán es una de las organizaciones más exitosas en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, distintivo por el cual se ha convertido en escaparate, y uno muy importante, sobre todo para los jóvenes talentos en sus aspiraciones para alcanzar el sueño máximo: llegar a Grandes Ligas.

Un talento que viene pisando fuerte, a sus 15 años de edad, es el lanzador mazatleco Marco Patiño, que durante la pretemporada busca seguir llamando la atención de las organizaciones estadounidenses mientras aprende de uno de los grandes del baseball mexicano.

“El año pasado no pude estar en los entrenamientos de Venados porque fui a un premundial a Cancún, ahora ya estamos aquí echándole ganas. Varios scout me han puesto el ojo, no hay nada seguro, hubo un acuerdo con los Marineros de Seattle, esperamos se den las cosas.

“Ahorita es trabajar sobe todo como pitcher, en la fuerza en piernas y brazos, prepararme para cuando llegue el momento de poder firmar, y si se dá aquí que bien. Estamos aprendiendo de grandes jugadores como (Pablo) Ortega, lo que ha vivido, sus lanzamientos y experiencia, cómo estar listo”, recalcó Patiño.

Venados de Mazatlán sigue a tope en sus entrenamientos.

Ante la camada de nuevos jugadores, entre ellos compañeros mazatlecos, Patiño espera que el equipo de casa les brinde la oportunidad de debutar y cumplir su sueño como profesionales.

“Mazatlán siempre ha tenido talento y que bueno que Venados, que es el equipo con el que crecimos, haya sabido encontrarlo, ojalá se nos de la oportunidad para debutar en casa y formar parte de la LMP”, concluyó.

Una fuerte promesa que se ha dado cita en tierras mazatlecas en busca de desmotrar su calidad, es Fernando Díaz, que cumple ya su sexto día de entrenamiento, en la pretemporada 2020-2021 de la LMP.

“Estoy buscando como cualquier otro la oportunidad de quedarme en el equipo para hacer un buen papel y ayudar a ganar el campeonato si Dios me lo permite, sabemos que la titularidad es difícil porque hay mucha gente con experiencia, pero vamos a mostrar que tengo con qué para jugar en LMP”, declaró.

En busca de sus sueños, Díaz agotó hasta las últimas instancias el que su organización en Estados Unidos, Cardenales de San Luis, le concediera el permiso para unirse a los entrenamientos en tierras porteñas.

“En 2016 Jesús Valdez me vio en un tryout en Ensenada, desde ese año se me firmó primero en el draft por Mazatlán, el año pasado hubo pláticas para la pretemporada, pero no se dio el permiso, tuve que ir a la liga instruccional a República Dominica a un campamento.

“Este año platicamos desde un inicio, no hubo liga, eso me dio una oportunidad, no hubo instruccional y se amarro el permiso, me prepare lo mejor posible para estar aquí y ganarme una chance”, compartió.

A sus 18 años y con un procentaje ofensivo de .270, en oriundo de Ensenada, Baja California, aspira a cumplir sus sueños y debutar.

“La verdad me sentiría orgulloso si se me diera la oportunidad, sería por otro sueño en corto plaza, primer orgullo de ser representante de mi ciudad donde hay pocos jugadores, segundo el seguir los pasos de mi hermano que debutó a los 18 años y el estar con un gran equipo”, explicó.

Díaz quien está consiente de la situación que actualmente aqueja al país y al mundo debido a la pandemia por Covid-19, se mostró contento por la posibilidad de iniciar la pretemporada con público.

“La verdad es muy importante tener afición porque como jugadores se siente muy agusto de convivir, tener aficionados te hace sentir más la adrenalina, quedar bien con uno mismo, con el equipo y el público.

“Está un poco difícil, pero tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad, estamos jóvenes, tenemos buena condición, hay que cuidarnos y cuidar a nuestros padres”, agregó el primera base.Díaz (Cardinals) y Patiño (Mariners), solo son algunos jóvenes promesas que participan en la pretemporada roja, otros con esa etiqueta son: Mario García (Pittsburg Pirates), Gerardo Bojórquez (Houston Astros), Manuel Partida (San Diego Padres), Ferrol Heredia (Chicago Cubs), y en proceso de firma está otro lanzador mazatleco, Juan Pablo León con los Miami Marlins.