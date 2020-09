LMP: Héctor Ley asegura que el acceso de la afición al estadio fue un proceso muy analizado

Culiacán.- Ante la noticia de que habrá aforo en los estadios sinaloenses de la LMP, Héctor Ley López, presidente ejecutivo de los Tomateros de Culiacán indicó que se cumplirá con las medidas necesarias para que la afición pueda disfrutar del circuito invernal, además de comprometerse a proporcionar las medidas necesarias para mantener estable la salud de los asistentes y evitar contagios de COVID-19.

“Esto lo hemos analizado y discutido, es lo conveniente y apropiado. Sabemos que se trata de un problema serio, que hay que cuidarse y manejar condiciones de ciertos protocolos. El mundo no se detiene, necesitamos generar ingresos. Se analizó cuales eran las condiciones para que el público o el nivel de seguridad y guardar los protocoles necesarios que den la incertidumbre de que habrá seguridad de que no haya contagios. Nosotros tenemos un protocolo para la taquilla, para recibir al público y el ingreso de ellos. La base de todo esto es que tienen que llevar su mascarilla y guardar cierta distancia”.

Con respecto a la prioridad de ingreso al estadio, Ley López mencionó que habrá venta disponible de boletos individuales. “Dependiendo de cuánto la totalidad de carnets que se haya colocado, si todavía quedan disponibles lugares, se pondrán a la venta boletos para los juegos que toquen”.

Asimismo, el máximo dirigente del club guinda dio a conocer que en esta ocasión no podrán ofrecer el magno espectáculo que año con año suele impresionar a los aficionados, esto también con el fin de prevención. “El espectáculo inaugural estilo Tomateros, que la gente lo espera, en esta temporada, por parte de preservar las condiciones que respetemos los protocolos, no habrá, pero se los daremos la siguiente temporada. Haremos una pequeña bienvenida, bien hecha como debe de ser, en donde la pantalla estaremos pasando escena de historia de los Tomateros y homenajes a esa parte de la población que ha sido fundamental para que esta parte de la pandemia se modere”.

Los entrenamientos siguen fuerte de cara al inicio de la LMP | Captura Twitter

Héctor Ley aprovechó el espacio para hacer un llamado para que las personas que no se encuentren en condiciones de salud adecuadas, no asistan al estadio y no se expongan. “Esperamos que el aficionado y las familias no traigan a personas que no sean vulnerables, por que corren un riesgo muy grande”.

Por su parte, exhorto a los aficionados para que mantengan un comportamiento prudente en las gradas, ya que de lo contrario tendrán que abandonar las instalaciones de la Nación Guinda. “Serán desalojados al momento que rompan cualquier protocolo de seguridad”, enfatizó.

Para finalizar, respaldó a Benjamín Gil en la decisión de rescindir de los peloteros que lleguen a romper el reglamento de sanidad. “Esto es serio y delicado. Durante toda la pretemporada se trabajará con ellos para que conozcan las implicaciones que tendrán. Cualquier rompimiento que se haga ante ello también tendrán extremas sanciones”.