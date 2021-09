LMP: Héctor Mora viene a reivindicarse con Venados de Mazatlán en la Liga ARCO

El joven parador en corto, Héctor Mora, está en pretemporada de los Venados de Mazatlán, en busca de revalidar su calidad como short stop, de cara a la temporada 2021-2022 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

El veracruzano, de 18 años de edad, debutó la temporada pasada en Liga Mexicana del Pacífico con los Rojos y dejó un gran sabor de boca tanto a la directiva como a la afición. Terminó siendo titular.

A días de iniciar una nueva campaña, el bautizado como “Niño Maravilla”, se anunció listo para enfrentar un nuevo compromiso.

Mora viene preparado

“Vengo con una gran responsabilidad en el fildeo. En short stop tuve una buena temporada en verano y me siento bien preparado para el compromiso y ser titular. Me siento con la confianza, he trabajado para llegar hasta aquí, entonces creo que igual tiene que ver mucho lo que es el equipo”, agregó Mora.

Durante el verano, Mora vio acción en 60 juegos, donde logró un promedio de bateo de .251.

Leer más: Vinicio Castilla puso en alto el nombre de México en su paso por Grandes Ligas

“Una gran ventaja de haber estado ahí (mi casa), que El Águila del Veracruz me haya dado la oportunidad de jugar. Al inicio hubo un poco de presión, pero se fueron dando las cosas, gracias a Dios”, dijo.

Entrenan bajo techo

Debido a la lluvia que cayó la mañana de hoy, Venados de Mazatlán realizó su quinto día de pretemporada bajo techo, en diferentes zonas del estadio Teodoro Mariscal. Los jugadores utilizaron las jaulas de bateo, bullpen y explanada del estadio.

Mañana, el entrenamiento (día 6) está programado a las 09:00 horas en el Teodoro Mariscal.

Héctor Páez: Los cañoneros están listos

Héctor Páez, coach de pitcheo, aseguró que los artilleros de Venados de Mazatlán están listos para entrar en acción.

“En el poco tiempo que hemos trabajado veo que los muchachos vienen con una disposición bastante buena. Veo a los jóvenes con muchas ganas, vienen listos para jugar, ellos lo manifestaron”, dijo Páez.

El exreceptor de los Rojos comentó que están trabajando extra en cuestión de bateo para estar listos.

Leer más: Beñat San José: "América es el mejor equipo de la actualidad"

“Vamos a trabajar de acuerdo con el estadio Teodoro Mariscal, donde hay pocos jonrones y la encomienda es que los muchachos tengan un hábito de batear hacia abajo, líneas, rolas, dinámico, rápido. Tenemos velocidad en piernas y vamos a trabajar con eso”, agregó.