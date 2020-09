LMP: Irwin Delgado ya reporto con los Venados de Mazatlán

Mazatlán.- Sorpresa en el 2do entrenamiento vespertino de Venados de Mazatlán, tras recorrer la práctica de mañana a tarde por segundo día consecutivo, arribó a los campos de la Unidad Deportiva Benito Juárez uno de los dos lanzadores que faltaban de reportar, Irwin Delgado.

El zurdo de 31 años, se tomó una semana más antes de llegar a Mazatlán, ya que tuvo que atender unos temas personales y familiares en su natal Baja California, que por la situación actual en el país, se aplazaron.

“Esta pandemia nos dió en la torre a muchos y más a los peloteros, nos alejó de lo que más nos gusta hacer. Me incluyo cuando digo que venimos con todas las ganas del mundo, fueron 7 meses de no pisar un campo de juego, de no ver a tus compañeros, venimos con ganas de hacer las cosas mejor, comentó Delgado.