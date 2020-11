LMP: Isaac Paredes llega a Venados de Mazatlán a darlo todo

Mazatlán.- Luego de una destacada campaña con los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas, el tercera base mexicano Isaac Paredes se incorporó a los Venados de Mazatlán de cara a la temporada 2020-21 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El hermosilloense Paredes que este año debutó en las mayores, jugó en el tercero de la serie contra Águilas de Mexicali de bateador designado y se fue de 3-0 con dos bases por bolas y una intencional.

¿Cómo te sientes de llegar a Venados para jugar tu cuarto año en LMP?

Me siento bien, me siento emocionado por regresar a una cuidad tan bonita, turística, como Mazatlán, de que haya buen beisbol, y vengo a dar el 100 por ciento para ayudar al equipo a ganar, y creo que todos lo vamos a conseguir trabajando parejo.

¿Cuál fue la motivación de Isaac Paredes para venir a jugar a Venados?

Como he dicho, ya vengo listo para jugar y entregarme al 100 por ciento, y creo podemos lograrlo. El equipo está en una mala racha pero podemos salir de ella. Me siento contento por pertenecer a una afición tan bonita, que no deja de apoyar al equipo y lo demostraron en el último play off al llegar al final, así que no tengo dudas que lo volveremos a hacer.

¿Has hablado con Edson García después del jonrón que te robó?

He visto las historias de Instagram que comparte, y yo le respondo caritas tristes pero en sarcasmo, porque sabemos que es parte del juego, y hoy gracias a Dios lo tengo en mi equipo, así que ya no tengo un rival que me robe los jonrones.

Isaac Paredes ya debutó con los Venados de Mazatlán | Captura de Twitter

¿Cómo te sientes ante la expectativa de una Serie del Caribe en Mazatlán?

Me siento con un poquito de responsabilidad, la verdad. Al equipo se van integrando buenos elementos, mas los que tienen, y los que refuerzos que están llegando. Todo el equipo tenemos el compromiso porque aquí va a ser la Serie del Caribe, y debemos dar un extra para lograr el campeonato.

¿Tras el primer entrenamiento con el equipo, cuándo podremos verte jugar?

He estado hablando con el mánager, Juan José Pacho, y con el gerente, y creo que hay posibilidades para jugar ya, y veremos cómo nos sentimos temprano, pero hoy (ayer) ya me sentí bien. Claro, como todo, hay que adaptarse al clima de una nueva ciudad. Mazatlán es muy húmedo y me sofoqué rápido, sin embargo, creo que ya con el favor de Dios, nos podemos acostumbrar y poder estar ya uniformados.

Un mensaje para la afición mazatleca que podrá verte jugar en el estadio...

Pueden esperar de mí, que siempre encontrarán un jugador que no se rinde, que no va a dejar de pelear y echar el extra en todos los juegos para sacar adelante el equipo Venados y buscar ganar siempre en cada duelo, que es la responsabilidad mas grande de cada uno.

2 temporadas Ha jugado Isaac Paredes en Liga Mexicana del Pacífico. Con un promedio de .220 Isaac Paredes disputó su primer año en Grandes Ligas con Tigres de Detroit.