LMP: JC Ramírez esta confirmado para volver a Tomateros este 2020-2021

Culiacán.- Luego de un excelente papel en la rotación abridora de los Tomateros de Culiacán, el nicaragüense Juan Carlos Ramírez regresa al equipo guinda y se convierte en el primer confirmado para formar parte de la legión extranjera, que luchará por el campeonato número 13.



El derecho perteneciente a los Angels en MLB, viene a la búsqueda que inicia el próximo 15 de octubre.





“Para mí está próxima temporada tendré muchas metas como el título 13, mejorar mis números del año pasado, lanzar la temporada completa con Tomateros”, aseguró JC.



Ramírez debutó con el actual campeón en la temporada 2015-2016. En dicha campaña participó como relevista en 18 encuentros, acumulando 22.2 innings con una efectividad de 2.78 y récord de 1-0.



No obstante, fue reconocido por la afición gracias a su gran aportación la campaña 2019-2020 como abridor. Tras siete aperturas logró cuatro victorias sin derrota, fueron 41.1 capítulos de trabajo, en los que dejó 3.48 de efectividad.



Además del claro objetivo de conseguir el bicampeonato, Ramírez viene ahora por la revancha, ya que el año pasado, no pudo disfrutar del título que ayudó a construir, desde su apertura en el juego inaugural.

“Me quedé con ese amargo sabor a boca con ver a mis compañeros ganar el título y no poder estar con ello celebrando, así que este año vengo con todas para poder vivir esa experiencia”, confesó.



El trabajo del lanzador derecho no se vio detenido por la pandemia, sino que siguió preparándose para estar listo en el momento de volver a la actividad en el diamante, y ahora tiene también definidos sus objetivos personales para la próxima campaña.



“Siempre preparándome día a día, ejercitándome, trabajando la mecánica, tirando bullpens, hasta que llegue el tiempo de integrarme a los entrenamientos con el equipo. El enfoque no cambia siempre con mira hacia adelante, tratar de ser el mejor compañero de equipo posible y un buen profesional en el terreno”, dijo.



Finalmente, reiteró el compromiso que lo motiva a dar el cien por ciento para el equipo y la Nación Guinda, la próxima temporada.



“Es un compromiso muy grande tener la responsabilidad de defender el campeonato y obtener el 13, pero no hay nada más satisfactorio de poder ser integrante del equipo campeón”, culminó.

