LMP: Juan Carlos Ramírez de Tomateros de Culiacán fue enviado al hospital tras pelotazo en la cabeza

Sonora.- Momentos de tensión se están viviendo para Tomateros de Culiacán y la familia de Juan Carlos Ramírez luego de que el nicaragüense tuviera que abandonar el juego de su equipo ante Naranjeros de Hermosillo este domingo luego de recibir un pelotazo en la cabeza producto de una línea del bateador Adisson Russel, esto apenas en la séptima entrada.

JC Ramírez estaba en el montículo lanzando para cerrar la entrada cuando en un pitcheo la bola salió en dirección de su rostro conectándolo de lleno para dejarlo en el campo hasta que recibió atención médica. El pelotero fue sacado del campo en un vehículo improvisado por el equipo de Hermosillo, ya que no contaban con una ambulancia para que pudiera entrar por el jugador.

Minutos más tarde el equipos de Tomateros de Culiacán anunció que el pelotero estaba siendo trasladados a un hospital, en ese momento solo se conocía que era atendido pero sin algún parte médico confirmado, "Tras la línea que impactó a nuestro JC Ramírez, infórmanos que el lanzador ha sido trasladado al hospital para ser evaluados", fue el primer anuncio del equipo.

Leer más: Liga MX: ¡Listos los cruces! Así se jugarán los 4tos de final del Apertura 2021

Así fue retirado JC Ramírez del campo tras su accidente | Foto: Especial

Casi una hora más tarde el incidente a través de un comunicado el equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico informó una actualización del pelotero se anunció que Ramírez está siendo aún evaluado por los médicos y que permanecerá en el hospital durante la noche para observar su evolución y descartar problemas serios en su salud.

"JC pasará la noche en valoración en este nosocomio, para extremar precauciones y cuidados. El Club Tomateros de Culiacán informará oportunamente su estado físico y su evolución", se lee en la nueva actualización de la salud del jugador. Al final el juego se perdió con pizarra de 2-1, aunque es lo menos importante para el equipo que esta noche regresa a Culiacán para preparar su siguiente serie ante los Mayos de Navojoa.

Tomateros actualizó la información de su jugador | Foto: Especial

La Liga Mexicana del Pacifico tambien se solidarizó con JC Ramírez por quien pidió su pronta recuperación, "Abandona el juego en camilla, atendido por los servicios médicos. Deseamos que dicho golpee no pase a mayores y podamos verlo pronto en la loma", se pudo leer. Que aunque mostró su apoyo tambien se le cuestionó que no haya existido una mejor atención para el jugador que no fue sacado en una ambulancia.