LMP: La sangre nueva quiere aportar más títulos a Tomateros de Culiacán

El más reciente bicampeonato guinda, también tiene rostro joven. Tanto Éric Meza como Alfredo Hurtado, han vivido importante evolución como jugadores, durante el periodo en que sumaron dos campeonatos. Hoy tienen la encomienda de mantener su crecimiento, hacia el tercer título en fila.

El primera base, nativo de Tlaquepaque, Jalisco, debutó con los guindas durante la 2017-18. En el pasado invierno, impuso marcas personales en juegos (35), hits (21), BB (7), CI (5) y además, se robó su primera base.



Desde su trinchera, también Alfredo Hurtado vive un crecimiento profesional relevante. La lesión de Alí Solís para la 2020-21, abrió la puerta para que sumara once juegos más detrás de home, en comparación con su primera temporada.

“Agradecido con la confianza que me brindo el staff, que me brindó Benji (Gil), que me brindo la organización, por no buscar otro cátcher. Normalmente, lo que hubiera pasado es, teniendo dos catchers jóvenes, buscar alguien de más experiencia y ellos optaron por darnos la confianza a Alexis y a mí”, afirmó Hurtado.