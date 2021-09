LMP: Maxwell León ya suda con los Venados

El experimentado jugador de cuadro y jardinero Maxwell León fue la novedad hoy en el día 11 de pretemporada de los Venados de Mazatlán.

León se integró al plantel rojo la temporada pasada y defendió sus colores en 32 juegos.

En esta campaña regresa en busca de aportar su granito de arena y fortalecer el plantel.

“Hasta ahorita me fue muy bien con el clima. Hablando de Venados, agradecido con la gerencia, con todo el equipo, muy contento y con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, de buscar un lugar, de poder jugar todos los días, si no, apoyar en lo que se pueda para buscar primero el pase a play off y llegar lo más lejos.

Esperamos, primero, aprender de los errores del año pasado y trabajar donde el mánager Eddie (Díaz) nos necesite”, compartió.

León será parte importante para el club, ya que además de tener la encomienda de resguardar sus posiciones, debido a su trayectoria se convierte en un pilar para los jugadores jóvenes de la organización.

De su experiencia

“La juventud de una organización es muy importante. Hay que entender cuando uno está más cerca del retiro que los que van llegando, es una transición y simplemente hay que transmitir lo que uno aprendió en su carrera. Si uno llegó a tener éxito, hay que compartir cómo llegó a la parte de arriba, transmitir eso a los jóvenes. Uno ya pasó por lo que están pasando, no cabe más que ayudar y compartir conocimiento”, refirió el pelotero.

Jugadores, en ritmo

Los jugadores continuarán afinando detalles en sus posiciones y realizando situaciones de jugadas mañana jueves, cuando la actividad inicie a las 09:00 horas, en territorio Venado.