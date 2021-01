LMP: Me motiva mucho este premio recibido, Óscar Robles

Guasave, Sinaloa.- Óscar Robles, quien fue nombrado ayer Mánager del Año en la Liga Mexicana del Pacífico tras una gran temporada que tuvo al mando de Algodoneros de Guasave, declaró en una conferencia virtual el sentirse muy motivado por este nombramiento que se le otorgó, lo que lo inspira para continuar con su carrera como estratega.

El tijuanense aclaró que no se esperaba esta noticia, pues reconoce que los demás nominados también hicieron un buen trabajo durante la campaña, sin embargo, al final esta distinción le sirve para estar todavía más agradecido con la gente de Algodoneros.

Por supuesto que me gustaría seguir con los Algodoneros, pues me considero un guasavense más, sobre todo por la comodidad para laborar que nos ha brindado el club, y la gente nos ha tratado bien a mí y a mi familia, por lo que me siento ilusionado de continuar aquí”, destacó.