LMP: Me siento satisfecho con mi aporte en Charros: Missael Rivera

Guasave.- Missael Eduardo Rivera Loredo, quien juega como parador en corto con Charros de Jalisco, declaró en una entrevista para Debate el sentirse contento por haber aprovechado la oportunidad que le dieron la campaña pasada de jugar a diario, lo que incluso le valió para estar entre los nominados al premio Novato del Año en la Liga Mexicana del Pacífico.

El pelotero se encuentra en esta ciudad de momento, preparándose para lo que será la próxima edición de la Liga Mexicana de Beisbol, donde milita con Algodoneros de Unión Laguna.

“La temporada pasada, sin duda que fue un torneo atípico, pero se logró disputarlo a pesar de la pandemia del coronavirus, y la verdad es que me siento satisfecho con mi aporte en Charros, pero si me preguntas si tengo pensado quedarme conforme con esto, pues claro que no, ya que para la siguiente campaña quiero mejor aún más mis número”, detalló.

Objetivo

El pelotero de apenas 24 años de edad, buscará consolidarse también en el beisbol de verano con el equipo de Unión Laguna, por lo que no pierde la esperanza de buscar ser firmado por un club de Grandes Ligas.

“Desde el 2018 he estado con Unión Laguna y la verdad me siento muy cómodo ahí, donde espero poner buenos números y tomar más experiencia, la cual me servirá también para el invierno”.

Missael Rivera indicó que desde los tres años juega beisbol, iniciando en ligas locales.

“Siempre, desde chico, me apasioné por el beisbol, y la verdad dudo que este amor cambie, pues por más que pasan los años, no dejo de aprender de este bonito deporte, además gracias al apoyo de mis padres y compañeros he crecido en esta profesión”, agregó.

Finalmente, el jugador de cuadro destacó que si bien el apoyo de sus seres queridos influye en su desempeño deportivo, la disciplina es otro factor muy relevante para trascender en el beisbol, y eso ya lo pudo comprobar.

“Espero crecer más como pelotero y así poner muy en alto el nombre de Guasave”, finalizó el jugador de Charros de Jalisco.