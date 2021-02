LMP: Óscar Robles se dice contento con lo realizado con Algodoneros de Guasave la campaña anterior

Guasave.- Óscar Robles, quien fue nombrado Mánager del Año la temporada pasada de la Liga Mexicana del Pacífico, tras su gran año con Algodoneros de Guasave, declaró para Debate el sentirse contento con el plantel que armó la campaña anterior, sin embargo, está convencido de que se debe mejorar en todos los aspectos para la temporada 2021-2022.

El estratega indicó que ya tuvo una plática con la directiva, donde se trataron temas como las posiciones que se deberían de reforzar para la siguiente edición.

“Al término de la temporada se evaluó todo y ver qué cambios se podrían hacer para el siguiente torneo, pero aclaro, quiero recalcar que estoy contento con los muchachos, pero se tiene que mejorar cada año para ir sumando cosas poco a poco en beneficio del equipo”, destacó.

Futuro

El tijuanense añadió que si bien se le presentaron dos oportunidades para trabajar en Liga Mexicana de Beisbol, las cuales no le terminaron por convencerle del todo, por lo que espera seguir descansando en su ciudad natal y después incorporarse al proyecto deportivo del club Industriales de Otay, equipo que juega en la Liga Norte de México.

“En su momento se me presentaron dos oportunidades para dirigir en verano, pero no creo que sean las mejores, la verdad, por lo que mejor decidí quedarme a descansar aquí en Tijuana, y si no cambian los planes, yo me haría cargo del equipo Industriales de Otay en la Liga Norte de México, y así mantenerme cerca de la familia”, destacó.

Sobre el tema de los refuerzos extranjeros, el timonel de Algodoneros agregó que la cantidad con la que se decida jugar para la próxima temporada, será clave para definir quiénes se quedarán en el equipo de los que estuvieron el invierno pasado.

“Ahorita te mentiría si dijera los nombres de los que podrían quedarse, pero la verdad yo me guío mucho en cómo lucieron en la postemporada, ya que es ahí donde uno se puede dar cuenta cuáles pueden trabajar bajo presión”, expresó.

Finalmente, Óscar Robles reconoció que oficialmente no ha sido ratificado para dirigir por tercer año consecutivo a Algodoneros de Guasave, sin embargo, espera tener en breve una charla con la directiva blanquiazul para ver qué pasará con su futuro dentro de la organización.