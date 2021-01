LMP: "Quiero mantenerme sano este 2021", Miguel Aguilar

Guasave.- Miguel Aguilar, quien esta campaña llegó a Algodoneros de Guasave vía cambio desde la fronteriza ciudad de Mexicali, asegura que está en sus planes trabajar arduamente este verano para llegar en mejor forma a la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol con su equipo de Sultanes de Monterrey.

El nayarita se encuentra en estos momentos preparándose física y mentalmente en la ciudad de Guasave, pues asegura que no está en sus planes dejar esta región, mientras no finalice la actual temporada invernal.

“Pretendo trabajar un tiempo aquí, la verdad es que conocí muchas personas, lo que me motivó para no irme aún a mi pueblo y así alargar mi estadía en esta ciudad, que desde que llegué me ha gustado mucho, sobre todo el trato amable de las personas”, destacó.

Los números

El pícher diestro disputó en temporada regular solo seis cotejos, ya que estuvo fuera un buen tiempo por dolencias. Terminó con cifras de dos derrotas sin victoria, dejando una efectividad de 3.60, sin embargo, no pudo mostrarse más en la temporada debido a una molestia en su brazo de lanzar.

“Me quedé con la espinita de haber podido disputar más juegos con los Algodoneros, pero por una molestia en mi brazo no pude recuperarme a tiempo”, lamentó. Objetivos

El exprospecto de Rojos de Cincinnati se enfocará en poner buenos números en verano con el cuadro regio y así llegar en mejor momento a la próxima campaña de la LMP, por lo que confía en que será muy diferente este año a lo que ocurrió en el 2020. “Quiero mantenerme sano este 2021 para llegar en mejor momento con los Algodoneros en octubre, primero Dios, pero sí dependerá esto de lo que pase conmigo en el verano con los Sultanes”, indicó.

Finalmente, Miguel Aguilar expresó tener las condiciones para convertirse en pícher inicialista con los blanquiazules, no obstante, reconoce que para lograrlo debe de llevar su preparación al máximo, pues no será nada fácil que el cuerpo técnico lo incluya en la rotación al ver el talento nacional que ya se tiene para ello.

“La verdad es que creo que sí lo puedo lograr si me lo propongo, pues antes de mi lesión venía en buen ritmo, pero el 2020 fue atípico porque veníamos sin jugar varios meses, y a algunos nos afectó en el tema de la condición física, pero esperamos que todo salga bien para que la próxima temporada todo sea positivo”, confió el lanzador.