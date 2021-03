LMP: Rafael Córdova fue revelación con Algodoneros y quiere seguir en el equipo el siguiente torneo

Guasave.- Rafael Córdova fue una grata revelación como relevista de Algodoneros de Guasave la campaña anterior, quien destacó en sentirse contento por haber regresado a un torneo tan competitivo, como es la Liga Mexicana del Pacífico.

El oriundo del estado de Arizona se siente contento por su desempeño el invierno pasado, sin embargo, destaca que no es conformista y buscará convertirse en un referente dentro del beisbol mexicano, esperando también quedarse en definitiva con el cuadro blanquiazul, ya que pertenece a la bolsa de la liga.

“Agradecido y contento por regresar a una liga tan competitiva, como es la del Pacífico, y en especial con Algodoneros, donde se dieron grandes resultados, lo que nos motiva para echarle más ganas a esto”, argumentó.

El lanzador derecho destacó que será el próximo 12 de abril cuando reporte a la pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol con Olmecas de Tabasco, donde espera dar una buena campaña, sin lesiones y ningún tipo de obstáculo que le afecten su desempeño como serpentinero.

“Mi hermano, quien jugó algunos años como pícher abridor con Guasave, me platicó cosas buenas de Algodoneros antes de debutar con este equipo, y agradezco también a la afición por recibirme con los brazos abiertos, pues recuerdo que a los 15 años fue cuando visité por primera vez esa bonita ciudad de Guasave”, comentó.

El pelotero aclaró que una de las claves para ser efectivo es la consistencia, método que le está sirviendo en lo personal para conseguir buenos números en un torneo tan complicado como lo es la LMP.

Otro de los puntos claves que destaca en su carrera es la disciplina, pues para ser un buen pícher se tiene que llevar a cabo todo un proceso de entrenamiento, no solo para trascender en el campo, sino también fuera de él.

“Creo que este es mi mejor momento como jugador, pues por años he estado trabajando en varios aspectos, como mecánicos y físicos, y me siento orgulloso por todo lo que he aprendido, gracias también a mi hermano, que me ayuda mucho a crecer en todos los aspectos”, expresó.

Otro de los objetivos que se plantea este joven es poder regresar a Estados Unidos, ya que asegura que se siente confiado para aprovechar otra oportunidad allá, pues aún quiere triunfar en el mejor beisbol del mundo.

El méxico-americano dice ser muy positivo y siempre trata de animar a sus compañeros dentro del terreno de juego, con el fin de lograr siempre lo mejor para el equipo.