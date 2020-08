LMP: Rico Noel pone en "veremos" su regreso con Tomateros de Culiacán para esta temporada

Culiacán.- El beisbol en Culiacán está por cambiar y es que uno de los jugadores más querido y rentables de la pelota en invierno como Rico Noel puso en pausa su firma con los Tomateros de Culiacán, ya que el equipo quien apenas se contactó con él este lunes solo le ofrece la mitad del contrato que tuvo la temporada anterior por lo que ahora Noel considera no firmar.

A través de sus redes sociales el pelotero estadounidense dio a conocer la noticia cuando dijo que la directiva de Tomateros apenas este lunes se pusieron en contacto con él para arreglar su llegada pero se topó con la sorpresa de que no es lo que esperaba y ha puesto a toda una plaza en incertidumbre anta su ausencia para la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico a iniciar en octubre.

El equipo finalmente se puso en contacto conmigo el lunes pasado. solo ofrecieron el 50% de mi contrato del año pasado. No puedo aceptar eso así que una regresa con uniforme de Tomateros no se ve bien. Te amo Culichi Town", escribió el pelotero.

Muchos de los aficionados que han respondido al jugador avalan su decisión al argumentar que por por le mitad de su contrato y estar lejos de la familia y correr el riesgo de enfermar por el Covid-19 es más que justo que no quiera aceptar. Muchos otros se muestran sorprendidos ante la decisión pero siguen con la esperanza de que se llegue a un acuerdo.

En otro mensaje explica que hay varios más compañeros a los que tambien les han ofrecido el mismo trato de solo tener la mitad de su contrato pasado. Asegura Noel que no vale la pena arriesgar la vida, finalizó con que no es un buen momento para que se juegue beisbol.

Y algunos jugadores más. No soy todos. No vale la pena, estar lejos de mi familia, jugar durante COVID, no hay garantías. Tal vez no sea un buen momento para el béisbol", añadió.