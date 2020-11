LMP: Roberto Camacho y sus sueños en el beisbol con Algodoneros de Guasave

Guasave.- Roberto Camacho es una de las jóvenes promesas del club Algodoneros de Guasave, quien comentó en una entrevista para EL DEBATE, el tener como objetivo lograr debutar en el profesionalismo para más tardar el año próximo, ya sea en verano o invierno, o si se puede en ambos circuitos.

“Estoy trabajando muy duro para poder lograr ese objetivo tan importante, pues para mí es muy valioso poder jugar con un equipo de mucha tradición, como lo son los Algodoneros”, señaló.

El joven de 18 años de edad pertenece también a la organización de los Tecolotes de Nuevo Laredo, la cual también tiene su jerarquía en la Liga Mexicana de Beisbol.

Camacho Arredondo destaca que cuenta con algunas cualidades que le resultan muy valiosas para desempeñarse en el campo, como son la velocidad y también la fuerza a la hora de pararse a batear, habilidades que fueron fundamentales para que sus actuales clubes en invierno y verano lo reclutaran.

“En el 2018 me firmó Tecolotes y la temporada pasada tuve la dicha de recibir el llamado de los Algodoneros, con quienes tuve la oportunidad de realizar pretemporada con todo el equipo en el 2019. Asimismo, este año también estuve en las prácticas, lo que me hace sentir muy contento, ya que todo esto me sirve para aprender y tomar más experiencia como pelotero.

Uno de los principales objetivos que tiene en mente el infielder guasavense es el ser firmado también por una organización de Grandes Ligas, sin embargo, reconoce que para dar ese paso se necesita trabajar arduamente para que más de un club se fije en él y le den esa oportunidad que anhela.

“Es mi sueño el poder jugar en Estados Unidos, pero sabemos que para eso hay que trabajar, y pues aquí estamos luchando por ese gran sueño, que espero se me cumpla”, finalizó el joven pelotero.