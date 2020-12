LMP: Román Alí Solís cerca de volver a lanzar tras una operación de hombro

Culiacán.- Román Alí Solís tuvo que perderse la temporada 2020-2021 de la Liga ARCO Mexicana del Pacifico por motivos de una cirugía en el hombro derecho. El receptor cachanilla ya se encuentra en avanzada etapa de recuperación, misma que lleva en las últimas semanas con el equipo médico de los Tomateros de Culiacán.

"Vamos muy bien. He tenido muy buena recuperación con el equipo de médicos de aquí. Me he sentido muy bien, vamos con calma y estoy agradecido con ellos porque me han tratado muy bien. Vamos en el punto en el que debemos de ir. En unas cuantas semanas ya empezaremos a lanzar."

Solís, un indiscutible en la receptoría guinda, ha sufrido por no poder estar ahí a las órdenes de los actuales campeones del circuito, sin embargo, no deja de alentar a sus compañeros en cada uno de los juegos.

"Ha sido un poco difícil, un poco frustrante, pero lo estamos haciendo por una buena causa. Sabemos que estoy en recuperación del brazo. Es desesperante el no poder aportar nada y trato de llevarla tranquilo. Pero consciente de lo que estamos haciendo, pero me queda apoyar a mis compañeros hasta donde lleguemos".

Asimismo, el experimentado catcher ha aprovechado esta pausa para retroalimentar al staff de jóvenes receptores de los culichis. "Trato de hablar con ellos, compartirles un poco de mis conocimientos, de la experiencia que eh tenido. Son muchachos con mucho talento y saben escuchar. Estamos para ayudar a los compañeros. Me desahogado hablando con ellos."

Por último, Solís ve con buenos ojos el roster actual que busca el bicampeonato. “Tenemos un equipo muy balanceado, con jóvenes y con la experiencia de los veteranos. Hemos tenido altibajos, pero estamos a buen tiempo de encarrilarnos para llegar calientes a play offs”.