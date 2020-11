LMP: Sebastián Elizalde causa baja para Tomateros de Culiacán por lesión

Culiacán.- Lamentable noticia para los Tomateros de Culiacán, ya que no contarán con Sebastián Elizalde durante los próximos quince días al lastimarse el tobillo izquierdo durante el duelo de la serie de los Charros de Jalisco, en la jugada en la que los tapatíos anotaron la única carrera del juego.

"Elizalde tuvo una lesión, vamos a darle de diez a quince días, aproximadamente. Lamentable su lesión", dijo Benjamín Gil, manager de los culiacanenses.

El patrullero derecho es el actual líder de los departamentos de cuadrangulares (9) y carreras impulsadas (32), aunque no vivía su mejor momento al bate, ya que, de los últimos diez juegos, en seis se fue sin pegar de imparable.

Por su parte, el "Matador" aprovechó para hablar de la situación de Tomateros, que ha perdido seis de los últimos nueve compromisos, asegurando que lo que más le interesa es representar a México en la próxima Serie del Caribe.

Sebastián Elizalde el hombre valioso en el ataque de Tomateros | Foto Archivo

"En cuanto a los últimos juegos, no hemos ganado muchos, pero hemos estado cerca peleando, la ofensiva no ha sido la que estamos acostumbrado a ver. Aquí no hay nada, solamente que seguir peleando, estamos haciendo todo lo que se necesita hacer, los jugadores se están entregando. A mi interesa es ganar el campeonato, no si ganamos la serie ante Charros o Mayos".

Por último, Gil confirmó que se ultiman detalles para cubrir el hueco del jardín central, además de que está próximo a reintegrarse Michael Wing. “Estamos en trámites para conseguir un jardinero central, todavía no se concreta muy bien, pero estamos cerca, en el caso de Michael Wing, es muy probable que los veamos en acción en Mazatlán o en su caso sería regresando".