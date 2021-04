LMP: "Sería una gran satisfacción  estar en los Juegos Olímpicos" Emmanuel Ávila 

Los Mochis.- El ganar el Guante de Oro como el mejor tercera base en la anterior campaña de la Liga Mexicana del Pacifico, no fue algo de buena suerte, sino las ganas que le ha puesto a su trabajo que le han ayudado también a convertirse en uno de los mejores antesalistas en el beisbol profesional mexicano.

Jesús Emmanuel Ávila nació el 26 de noviembre de 1988 en esta ciudad de Los Mochis y en 2005 ya se encontraba en las sucursales de los Medias Blancas de Chicago, organización que lo firmó para el beisbol de paga basados en sus grandes facultades.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hoy a sus 32 años de edad, el beisbol de Estados Unidos parece ya estar fuera de alguna posibilidad pero Ávila no deja de creer en su talento y día a día se prepara para seguir situado en el primer nivel del beisbol profesional en México.

Leer más: En Pumas quieren probar que ya superaron la baja de Carlos González

Su carrera ha sido exitosa y eso se refleja en los logros en estos últimos meses, que iniciaron con el premio como Guante de Oro de tercera base en el circuito invernal mexicano y hace días también recibió el aviso de que es parte de la preselección de México para los Juegos Olímpicos Tokyo 2021.

“La vedad es una mención que no me cabe en el cuerpo el tener la oportunidad de portar los colores de nuestro país en una competencia tan importante, será una lucha fuerte y difícil, pero vamos con todo a luchar por un lugar en el equipo nacional”, comentó Ávila, que la campaña anterior con los Algodoneros de Guasave la terminó con números ofensivos de .279 con 58 imparables en 208 turnos al bat en los 57 partidos donde tuvo participación y el mencionado Guante de Oro como mejor antesalista del circuito.

“Me siento bendecido por Dios por ese premio, siempre lo busqué y afortunadamente se logró, desde niño mi gran sueño era llegar a jugar profesional y ser un jugador reconocido y estoy convencido de que el trabajo es clave para lograr hacer realidad esos sueños”.

Leer más: Cruz Azul: No pierde contra el América en sus últimos cuatro compromisos

A pesar de su buena actuación, los Algodoneros de Guasave lo involucraron en un cambio con Tomateros de Culiacán el pasado 12 de marzo por el serpentinero Romario Gil y ahora Ávila tendrá la oportunidad de ser parte de una de las mejores organizaciones en México.

“Me cayó de sorpresa ese cambio, pero me gusta porque Culiacán es un equipo de mucho respeto que te motiva a sacar el cien por ciento en cada partido, me anima ese reto y vamos a poner todas las ganas para hacer el trabajo, por lo pronto, ahora mi atención está enfocada a mi participación con Diablos Rojos del México, otra organización de mucha categoría en la que me siento muy a gusto y motivado para dar un gran aporte para ayudar a lograr el título 17”.