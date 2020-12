LMP: Tomateros no se refuerza en el Draft

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán decidieron no reforzarse con peloteros de los equipos eliminados y por ende activarán a un pelotero extranjero que se encuentran inactivados. Así, los guindas utilizarán a Anthony Vásquez, Alberto Baldonado, Yoelkis Guibert y JC Ramírez,que fue su primera opción, mientras que en la segunda elección se inclinaron por Derrick Loop . El draft de refuerzos se dio antes de las 12:00 de la medianoche y el resto de los equipos se reforzaron con peloteros de los Mayos de Navojoa y Cañeros de Los Mochis.

Resto de elecciones

Los rivales de los guindas, Algodoneros de Guasave se inclinó en primera instancia a Josuan Hernández (OF) y como segunda alternativa a John Anderson (P). Por otro lado, Charros se fue por Esteban Quiroz (IF) y Juan Pérez (OF), Águilas tomó a Isaac Rodríguez (IF) y Fabián Cota (P); Sultanes eligió a Carlos Bustamante (P) y Omar Rentería (c); mientras que Naranjeros optó por elegir a Rodolfo Amador (IF) y Esteban Haro (P); Yaquis se reforzó en primera instancia con Carlos Viera (P) y Darysbel Hernández (P). Por último, Venados cubrió sus necesidades con Jorge Flores (IF) y Daniel Duarte (P).