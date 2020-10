LMP: Tuve una cirugía, pero estoy al cien por ciento: José Chávez

Culiacán.- En los últimos años, las lesiones han mermado a José Guadalupe Chávez y le han impedido estar de lleno como titular en el line up de los Tomateros de Culiacán.

Tras finalizar la campaña pasada, el originario de Guaymas, Sonora entró a quirófano para tratar una molestia en una de su rodilla, a pesar de ello, el infielder se encuentra sano y entusiasmado por que inicie la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacifico, en donde los guindas buscan refrendar la corona.

“Gracias a Dios me siento saludable. Ahorita me siento al cien por ciento, vengo de una cirugía que tuve cuando terminamos en febrero, a las dos semanas me operé la rodilla. El que no hubiera liga en verano me ayudó a recuperarme más tranquilo y no apresurarme para jugar. Hice mi rehabilitación al cien por ciento”.

Asimismo, el experimentado pelotero que le dio el pase a al final a los guindas en la edición pasada, reconoce que la inactividad que tuvieron no será contraproducente para sus compañeros y él en el objetivo que tienen trazado de buscar el décimo tercer campeonato para los culiacanenses.

“Si es mucho tiempo sin actividad. Creo que la clave es que la mayoría de nosotros nos mantuvimos para no llegar tan fríos. Ahorita mis compañeros y yo nos estamos preparando al cien por ciento para llegar muy bien al quince de octubre. Sinceramente estamos acostumbrados a jugar, el tiempo no necesita mucho tiempo para acostumbrarse. En poco tiempo uno se pone en condiciones. En lo personal no creo que afecte, somos profesionales, sabemos cómo prepararnos. Veo al equipo muy bien, hemos tenido juegos interescuadras y la verdad, tanto el pitcheo, como el bateo lo he visto muy bien y ya ansiosos para que inicie la temporada”.

Chávez reconoce también la calidad de la futura generación guinda y aprovecha cada momento para seguir inyectándose de la energía de los jóvenes, además de él también brindarle sus mejores consejos.

“He visto tanto a Mateo Gil, como a Luis Verdugo, mis respetos para ellos, tienen un talento enorme y llegarán muy lejos en este deporte. Aprendo de ellos, y viceversa. Es una competencia sana que es lo más bonito de todo”, explicó el infielder, quien avaló a Joey Meneses como buen antesalista y compañero en esa parte del cuadro.

“Veo a Joey muy bien, tiene muy buen manejo de pies y no creo que hay algún problema. Tiene muy buena habilidad de jugar la tercera base. Creo que lo haremos bien, lo hemos platicado con Heriberto García, que es el coach de infield. Meneses no tendrá ninguna batalla en la antesala. Nos divertiremos mucho”, mencionó, además de aprovechar el paso de su papá.

“Creo que estuvo tres temporadas, fue pitcher aquí, de hecho, me acuerdo cuando estaba pequeño aquí fue donde aprendí a usar bicicleta. Contento de estar aquí. Contento de poder ayudar al equipo”.