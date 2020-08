LMP: Walter Silva se ve en el montículo hasta que su salud le permita

Guasave.- Walter Silva es uno de los lanzadores que son íconos del beisbol, tanto en la Liga Mexicana de Beisbol como en la del Pacífico, todo gracias al gran talento de este mazatleco, quien también tuvo la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas.

Hoy, a pesar de contar con 43 años de edad, no piensa retirarse en un corto plazo, pues asegura que su brazo está en óptimas condiciones para mantenerse en competencia unas cuantas temporadas más, lo que genera emociones entre la fanaticada de Algodoneros, pues tendrán la oportunidad de ver a uno de los mejores serpentineros que ha dado la pelota invernal.

Un total de 13 duelos fueron los que disputó el sinaloense la temporada pasada con el cuadro guasavense, en los que obtuvo marca de tres ganados e igual número de descalabros, acumulando una efectividad de 5.37. Hoy en día, a pesar de no estar en ritmo debido a la pandemia del coronavirus, el mazatleco afirma estar en buenas condiciones para encarar lo que será la campaña 2020-2021 de esta justa, la cual está programada para comenzar el próximo 15 de octubre.

¿Cómo fue la etapa de su comienzo como jugador profesional?

Desde pequeño mis padres son los que me llevaban al estadio para ver los juegos de los Venados, fue ahí cuando decidí emprender mi preparación como lanzador para llegar en un futuro a ser profesional, sin embargo, las cosas se dieron, no tan fácil, pero los 15 años que estuve con Mazatlán, la verdad que fue una etapa magnífica.

¿Cuáles son las experiencias que ha obtenido en este deporte?

Las experiencias son muy bonitas, ya que miraba desde pequeño a jugadores que eran profesionales y tiempo más tarde eran compañeros míos, lo que te deja muy buenas relaciones, y en especial, buenos amigos.

¿Qué significa para un pícher el lanzar un juego perfecto?

Creo que para esas situaciones existen días perfectos en los que desde que te levantas sabes que hay grandes posibilidades de que te vaya bien, pues sientes por dentro esa sensación, sin embargo, sí es algo difícil el poder salir ileso ante un equipo, porque cada vez los jugadores son más buenos, pero creo que así como hay bateadores de calidad, también existen muchos serpentineros con grandes aptitudes.

¿Piensa en estos momentos en el retiro para finalizar su brillante trayectoria?

Por el momento voy a lanzar mientras mi salud me lo permita, pues siempre he dicho eso, creo que la edad sí es importante, pero también algo muy valioso es la experiencia que tú puedas aportar dentro de los partidos, pero tal vez más adelante ya no abra juegos, pero si me ponen a relevar, no estoy en contra de eso, y yo sé que cuando no pueda ser inicialista, podría contribuir de relevista corto o largo, pero esa ya sería decisión del mánager.

¿Cuál es su opinión del beisbol en la actualidad?

Hay mucho joven que tira bastante duro, y creo que cada vez el beisbol es más popular, pues hoy en día hay muchos muchachos que son prospectos de Grandes Ligas y que tiran fuerte y eso siempre le viene bien al beisbol.

