LMP: “Yo venía a Tomateros, aunque sea por la mitad”: Sebastián Elizalde

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la situación actual, los clubes de la LMP tuvieron que negociar con sus peloteros el tema de sus sueldos, algunos lo aceptaron de la mejor manera, otros optaron por no jugar esta temporada hasta que se regularice todo, sin embargo, Sebastián Elizalde mostró su compromiso con los Tomateros de Culiacán y aceptó el reto de buscar refrendar el campeonato sin importar las condiciones económicas.

“Está difícil la situación. En un momento si tuve mis dudas, pero hablé con mi familia, pero es nuestro trabajo y tenemos que salir adelante porque no podemos esperar un año en poder recibir un sueldo. Si el club te da la oportunidad, si hace esto posible, porque no tomarlo. Si Tomateros me da la mitad de mi sueldo, me voy”, sentenció el pelotero sonorense, quien se ha convertido en un ídolo de la afición culiacanense.

Asimismo, el patrullero derecho confirmó que a pesar de que en esta ocasión no pudo estar en el campamento de los Mets por la situación de COVID-19, el club sigue interesado en sus servicios para el siguiente año. “Fueron varios peloteros los fueron dado de baja. El día que yo tenía el vuelo cerraron las fronteras, no pude cruzar. Al mes me dijeron que no había planes para mí, pero que están interesados para el siguiente. Uno no sabe lo que pasará, necesito estar al día, siguiendo preparándonos para ir por el campeonato trece”, sostuvo en entrevista por vía zoom a los medios de comunicación, en donde se mostró entusiasmado y bendecido por tener oportunidad de jugar en invierno.

Es una gran bendición estar de vuelta en el campo. Le doy la gracias a Tomateros por darnos otra oportunidad y por el esfuerzo que hacen de que haya liga, porque no son tan fáciles los protocolos. Siento muy bonito estar de nuevo aquí. No nos queda de otra, que seguir lo protocolos”.

Con respecto a la siguiente temporada y las bajas que tendrán los guindas, Elizalde se siente confiado que estas no afectarán, ya que tienen el material suficiente para lograr el bicampeonato.

“En tema de Alí sabemos lo que pasó, sufrió esa lesión durante todo el año pasado, pero Alexis Wilson está preparado, tiene la misma noción de cómo llevar el juego como Solís, mismas cualidades, me siento seguro con Alexis en home. Alí lo aconseja y él toma mucha atención. En los juegos se vio muy bien. Con respecto de Rico, somos amigos y compañeros, por circunstancias no vino, pero no podemos dejar que eso nos haga caer. Tenemos en mente que quedaremos campeones e iremos a la Serie del Caribe. Somos treinta en el roster y cada quien pone su granito de arena”, anunció el originario de Guaymas, quien espera con ansias para jugar la próxima campaña de la LMP.

Me eh sentido muy bien gracias a Dios. Durante el tiempo que estuve en la cuarentena estuve practicando y poniéndome en forma, porque Mets me había dicho que podrían irme para allá. Cuando ya me dieron de baja tomé un mes de descanso, regresamos cuando anunciaron las fechas de entrenamiento. No me siento tan fuera de ritmo, estoy bien de salud. Mentalmente me siento preparado, todos los días es de trabajar extra, en fundamentos y detalles que nos fallaron el año pasado”.

Por último, Elizalde descartó haber presentado síntomas de coronavirus, pero que mantiene los cuidados necesarios para evitar ser afectado. “Gracias a Dios no, nos hemos estado cuidando, los jugadores no salimos por lo mismo. Nos llegamos a infectar y pueden hacerlo lo demás, más también por la familia”.

