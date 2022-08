LMP: Yoanis Quiala se rehabilita en Los Mochis

Los Mochis.- El lanzador cubano Yoanys Quiala ya se encuentra en Los Mochis para trabajar en su rehabilitación, tras ser sometido a la cirugía Tommy Jhon. El derecho regresará con Cañeros de Los Mochis para la temporada 2022-2023 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El isleño tuvo este jueves por la mañana su primer entrenamiento en el terreno de juego del Estadio Emilio Ibarra Almada y por la tarde asistió a sesiones de terapía física.



Quien fuera nombrado pitcher del año en la temporada 2019-2020, se dijo contento de regresar a la plaza que lo vio triunfar en el beisbol invernal, por lo que decidió continuar su rehabilitación aquí.

“Primeramente para terminar la parte de la terapia que el Estados Unidos la estaba llevando con alguién especializado en la Tommy John y como aquí siempre me he sentido bien, en familia, por eso escogí venir para acá”.

Ante el intenso calor de la ciudad, Quiala trabajó por la mañana en el estadio Emilio Ibarra Almada, escenario que le trajo muy buenos recuerdos.

“Hoy fue el primer día, hacía mucho calor, pero muy contento, bonitos recuerdos vinieron a mi cabeza y vamos a tratar de dar el máximo para estar “ready” el primer día de temporada”.

El estelar lanzador señaló que esta semana será principalmente de adaptación e idear un plan de trabajo con sus entrenadores.

Sobre el tiempo que le llevará estar listo, el cubano reconoció que es incierto, pero se comprometió a trabajar duro para que sea el menor posible.

“Todo puede ser una sorpresa, puede que esté listo en dos meses, que este listo antes o después, no se sabe, pero estaré trabajando por todos los medios para tratar de estar listo a principio de temporada”.

Tras su paso por distintas ligas, Quiala se sabe más experimentado y espera queeso le ayude a tener un mejor dese,peño.

“Yo creo que la experiencia vale mucho en este tipo de liga, yo también me he dedicado a estudiar la liga y espero estar preparado para la temporada”.

Yoanys considera que la clave de su éxito en su última temporada en el beisbol invernal, fue el conocimiento de la liga.

“La clave fue el primer año, estuve de cerrador, no hice buen trabajo, después cuando fui abridor fui cogiendo un poco más de experiencia, conociendo los bateadores y el siguiente año se me hizo un poco más facil a la hora de reconocer los bateadores que estaban llegando al plato y con la ayuda del equipo, más facil se hizo, creo que este año vengo con mucha más experiencia y espero que todo salga bien”.

Siempre pendiente de Cañeros, Quiala sabe que durante su ausencia, el equipo no ha logrado clasificar a los playoffs, situación que espera cambie, con la conformación de un mejor plante.

“Yo ya saqué la cuenta de que los dos años que no he estado no ha clasificado, esperemos que este año sea un mejor equipo”.

El abridor declaró que la afición cañera puede esperar una total entrega de su parte, con el objetivo de ayudar al equipo a ganar.

“Que esperen el mayor esfuerzo mio, que yo lo voy a dar todo por ellos, yo siempre voy a dar mi mayor esfuerzo para ayudar al equipo a ganar”.

Pese a ser considerado una de las piezas clave, Quiala sabe que tendrá que pelear por un lugar en la rotación.