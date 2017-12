La 13 fue fatídica para Cañeros

Con un rally de 6 carreras en la entrada número 13, los Yaquis de Obregón rompieron un empate a 2 para imponerse 8-2 a los Cañeros de Los Mochis. La tribu sonorense se puso al frente en la serie que arrancó este viernes en el estadio Emilio Ibarra Almada. Ni el banderazo de inicio de los trabajos de remodelación de su casa, pudo levantar el ánimo de unos alicaídos verdes que se siguen hundiendo en el fondo del standing.La visita abrió el marcador en la tercera entrada, que les trajo un par de anotaciones. Isaac Paredes inició el ataque con sencillo, mientras que José Augusto Figueroa y Eduardo “Mosco” Arredondo alcanzaron la primera con toques, para llenar las bases. Paredes llegó al plato gracias a un balk, mientras que Figueroa lo hizo tras una rola a las paradas cortas de Leo Heras. Los verdes se acercaron en el cierre del mismo episodio, cuando Ramón Urías inició con infieldhit, llegó a tercera tras sencillo de Isaac Rodríguez y a la goma con imparable de Olmo Rosario. Pese a tener las bases llenas sin out, Cañeros no pudo hacer más daño en ese inning. Los de casa igualaron en la novena, cuando Isaac Rodríguez abrió tanda con sencillo, se robó la segunda, en un mal tiro del receptor llegó hasta tercera y anotó con elevado de sacrificio al izquierdo de Ramón Ramírez. Los Yaquis rompieron el empate con jugoso racimo de 6 carreras en la décimo tercera entrada. Tras un out, Eduardo Arredondo se voló la barda del jardín izquierdo, Moisés Gutiérrez y Leo Heras ligaron imparables, mientras que Ricardo Valenzuela recibió base por bolas para llenar las colchonetas, Emmanuel Ávila recibió base por golpe para producir la segunda del inning, Leo Heras anotó gracias a un error de tiro del receptor, mientras que Isaac Paredes se trajo las otras 3 con batazo de dos estaciones.La victoria fue para Samuel Zazueta con un destacado relevo de 4 entradas en blanco, con 2 hits, una base y 3 ponches. El descalabro se le cargó al quizqueyano Maikel Cleto con labor de una un tercio, en las que permitió 4 carreras, 3 imparables, regaló 3 bases y ponchó a 2.